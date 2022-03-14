نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رهيبة و#هدايا_تخفيضات_العبداللطيف في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مفروشات العبد اللطيف مجموعة من العروض الرهيبة اليوم. إنها تخفيضات على جميع المنتجات بنسبة خمسين بالمائة.

تخفيضات على جميع المنتجات تصل لـ 50%

هناك مجموعة من التخفيضات والتي تشمل كل من غرفة نوم بني موديل 818 بمبلغ 6829.39 ريال سعودي بعدما كانت بـ 8536.74. وغرفة نوم بيج موديل 818 بمبلغ 6829.39 ريال سعودي بدلًا من 8536.74 ريال سعودي. وطاولة طعام 10 كرسي موديل 830 بمبلغ 12875.86 ريال سعودي بعدما كانت بـ 16094.83 ريال سعودي.

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شروط المسابقة التي يقدمها مفروشات العبداللطيف متابعة صفحة المتجر على تويتر، وكتابة الإجابة مع هاشتاق المسابقة وعمل ريتويت لتغريدة المسابقة. رقم خدمة العملاء 8001242233.

فترات الخصوات داخل مفروشات العبداللطيف في السعودية

ويوجد خصومات كثيرة لدى العبد اللطيف في السعودية على غرف النوم والمكتبات، وسجاد المساجد. وغرف الطعام. وغرف الجلوس أيضًا. وهناك تخفيضات كثيرة بنسبة 15% على بعض المنتجات من الفترة لـ 1/3/2022 إلى 31/3/2022. وتوجد تخفيضات بنسبة 20% من الفترة من 1/3/2022 إلى 31/3/2022. كما توجد تخفيضات بنسبة 25% من 1/3/2022 إلى 31/3/2022. كما توجد تخفيضات أيضًا في الفترة ما بين 1/3/2022 إلى 31/03/2022 بنسبة 30% على بعض المنتجات.

شروط وأحكام الشراء من متجر مفروشات العبد اللطيف :

عزيزي العميل تنطبق هذه الشروط والأحكام على استخدامك للموقع الإلكترونيأ و تطبيق الجوال ( شركة مفروشات العبد اللطيف ) . من خلال الدخول إلى موقعنا الإلكتروني أو تصفحه أو استخدامه أو التسجيل فيه، أنت تؤكد أنك قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمت مضمونها ووافقت عليها بأكملها. يرجى الإطلاع على هذه الصفحة بشكل منتظم لمعرفة ما إذا قد تم تحديث شروطنا وأحكامنا. تدخل أي شروط وأحكام جديدة حيز النفاذ عند نشرها على هذا الموقع أو تطبيق الجوال.

الأهلية

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الشحن والمعالجة والاستلام من المتجر

عند استخدام الموقع الإلكتروني أو تطبيق الجوال ، يمكنك أن تطلب شحن منتجك وتسليمه إليك أو استلامه من المتجر. هناك العديد من الرسوم المتعلقة بالشحن والاستلام من المتجر مقابل التكاليف التي نتحملها في معالجة هذه الأوامر. يرجى مراجعة سياسة الشحن والاسترجاع.