نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من السعوديين عن طريقة استعلام عن موظف وافد على محرك البحث “جوجل”، فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية خدمات كثيرة إلكترونية من بينها خدمة الإستعلام عن الوافدين في إطار حرصها على الإعتماد على التقنية الحديثة واستخدامها في تقديم معظم خدماتها، وتأتي هذه الجهود ضمن اهتمام وحرص الحكومة السعودية في السنوات القليلة الماضية على تطوير التحول الرقمي والإعتماد بشكل كبير على الرقمنة التي هي أحد أبرز المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030م، وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية العديد من البرامج الداعمة للمواطن السعودي والأسر السعودية متوسطة الحال بالإضافة إلى خدمات إلكترونية كثيرة، ونتطرق معكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” إلى توضيح كيفية الإستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن رسوم مكتب العمل، فإلى نص المقال.

استعلام عن موظف وافد

نقدم لكم الآن كافة الخطوات الازمة لإجراء الإستعلام عن موظف وافد بإستخدام رقم الإقامة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فقط قم بإتباع الآتي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

. ثانياً قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية على الصفحة الرئيسية.

ثالثاً اختر من بين الخدمات الإلكترونية المطروحة خدمة الإستعلام عن وافد.

رابعاً قم الآن بإدخال كل البيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة والرمز المرئي.

خامساً انقر على “بحث” لتظهر لك كافة المعلومات والتفاصيل.

ومن أهم المعلومات التي يوضحها الموقع رقم العامل واسمه وهل ما زال على رأس العمل أم لا وتراخيص المنشأة التي يعمل بها

الإستعلام عن خدمات مكتب العمل

يقدم مكتب العمل السعودي العديد من الخدمات لكلاً من أصحاب الشركات والمؤسسات والمواطن السعودي، ويُمكنكم الإستعلام عن كافة الخدمات التي يقدمها مكتب العمل السعودي من خلال النقر على رابط مقال قمنا بكتابته سابقاً على موقعنا بعنوان كيفية الإستعلام عن خدمات مكتب العمل للإطلاع على كافة التفاصيل الذي تخص هذا الموضوع.

حجز موعد مكتب العمل

يرغب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية في حجز موعد في مكتب العمل السعودي، ولذلك قمنا بكتابة مقال سابق علىى موقعنا يوضح لكم كيفية إجراء هذه الخدمة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فقم الآن بالنقر على الرابط المظلل لتنتقل إلى تفاصيل المقالة ومعرفة كافة الخطوات اللازمة لحجز الموعد لتقديم مقترحات أو شكاوي.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون وفرنا لكم كافة المعلومات، وسنجيب على كل أسئلتكم فوراً فقط اترك سؤالك بالتعليقات بالأسفل