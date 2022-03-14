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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المطور عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، يبحث العديد من المواطنين عن طريقة للتسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور حديثًا وطلب معاش تأميني ودعم منصة الدعم الاجتماعي المتخصصة داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطوير منصة الضمان الاجتماعي وتغيير متطلبات الحصول على معاش خاص، وأكدت وزارة الموارد البشرية أن مرحلة استقبال الطلبات قد بدأت لجميع السعوديين الذين يستوفون جميع معايير المساعدة المالية

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور على موقعها الإلكتروني، وسيبدأ النظام الجديد في قبول طلبات التسجيل يوم السبت 20 نوفمبر 2021 م، وستعمل المنصتان بالتوازي حتى 23 مايو 2022 بعد JC حيث سيتوقف التسجيل وسيعطي نظام الضمان الاجتماعي الجديد 144 أولوية قصوى لجميع الفئات التي تحتاج إلى تطبيق معاش الضمان الاجتماعي المتقدم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 عن طريق الأنترنت

لتوفير الوقت والجهد وتجنب الاضطرار إلى الذهاب إلى مكتب الضمان الاجتماعي يمكنك الآن التسجيل بسهولة في منصة الضمان الاجتماعي المطورة عبر الإنترنت للأشخاص المؤهلين الذين يستوفون متطلبات قانون الضمان الاجتماعي الجديد، كل ما عليك فعله هو إكمال الخطوات التالية:

من الآن فصاعدًا انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. من واجهة الموقع الرئيسية انقر فوق قائمة الخدمات الإلكترونية. اختيار بوابة خدمات إلكترونية للتنمية الاجتماعية. إذا نقرت أعلاه فسترى رمز الاتصال أو عملية إنشاء حساب جديد. أدخل المعلومات المطلوبة مثل رقم التعريف القومي الخاص بك، والرمز الظاهر في الصورة. للتسجيل انقر فوق الزر تسجيل. سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة مع التأكيد. أدخل الرسالة التي تم إرسالها إليك وانقر فوق “تأكيد”. ستظهر أمامك شاشة تشير إلى أنك تمكنت من التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال موقع الإنترنت. بعد ذلك انتقل إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية وحدد خيار المعاش المضمون. اقرأ جميع المعلومات والشروط والأحكام ثم انقر فوق الزر “اتصال” لبدء استخدام الخدمة. حدد نوع وكالة التأمين من القائمة المنسدلة والفئة المناسبة. املأ جميع معلومات عائلتك ثم تابع عن طريق ملء جميع المعلومات المطلوبة وتنزيل الملفات والمستندات الضرورية. اقرأ الشروط والأحكام ثم اقبلها بالنقر فوق الزر “إرسال”. بعد ذلك قم بحفظ رقم الضمان الاجتماعي لتتمكن من استخدامه في الخدمة للحصول على معلومات عن معلومات المستفيد.

وينص النظام الجديد على عدم إمكانية إرسال أي إعانة غير المساعدة الأسرية لأكثر من أسرة واحدة وأنه في حالة توزيع المساعدة الأسرية على أكثر من أسرة واحدة، تعتبر كل أسرة مستقلة ولها الحق في معاش منفصل حيث التي تحددها اللوائح. ليس له تأثير على حضور أحد أفراد الأسرة إلى المدرسة خارج المنزل الأساسي للأسرة، إذا أصبح دعم الأسرة غير كافٍ أو غير فعال نتيجة مرض يجعل دفع المعاش صعبًا ، فقد تختار الأسرة فردًا مؤهلًا لتقديم دعم الأسرة