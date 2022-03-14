نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن وافد مكتب العمل السعودي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من أصحاب الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن وافد مكتب العمل على محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي من أبرزها خدمة الإستعلام عن وافد في إطار حرصها على التسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم في الإستعلام عن الخدمات المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تعمل على تطوير التحول الرقمي بما يخدم رؤيتها السعودية 2030م لتكون أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، وقد أدى التطور التكنولوجي في المملكة إلى عدم اضطرار المواطن السعدي أو الوافد إلى الذهاب إلى الجهات والمؤسسات المعنية لإجراء الإستعلام عن الخدمة المرادة، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم كيفية الإستعلام عن وافد عبر مكتب العمل كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة، فإلى نص المقال.

استعلام عن وافد مكتب العمل

تحرص المملكة العربية السعودية على التسهيل على مواطنيها وتوفير طرق إلكترونية لإجراء الإستعلام عن الخدمات المختلفة بعد اعتمادها على التكنولوجيا في الفترة الأخيرة بشكل كبير، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن وافد عبر مكتب العمل السعودي كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

. ثانياً تسجيل الدخول على الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر أو انشاء حساب جديد.

ثالثاً ابحث في الصفحة الرئيسية التي أمامك عن أيقونة الإستعلامات الإلكترونية.

رابعاً قم بإختيار خدمة الإستعلام عن وافد من قائمة الخدمات.

خامساً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة مثل رقم جواز السفر أو رقم الإقامة ثم ادخل الرمز المرئي.

سادساً انقر على خيار “عرض” لتظهر لك كافة التفاصيل عن الوافد.

الإستعلام عن خدمات مكتب العمل

يُمكن لكل المواطنين السعوديين والوافدين الإستعلام عن كل الخدمات التي يقدمها مكتب العمل السعودي على موقعه الإلكتروني، فقط كل ما عليكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية واتباع كافة الخطوات التي وضحناها لكم في مقال سابق بعنوان طريقة الإستعلام عن خدمات مكتب العمل، اضغط على الرابط المظلل للإطلاع على المقال.

حجز موعد مكتب العمل

يسألنا الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية حجز موعد في مكتب العمل السعودي من أجل تقديم مقترحات أو شكاوي، ويُمكنكم إجراء هذه الخدمة عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فقط قم بالدخول إلى موقع الوزارة واتباع كافة الخطوات التي وضحناها في مقال سابق بعنوان كيفية حجز موعد مكتب العمل.