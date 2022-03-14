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عمر شويل - جدة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443 والأوراق المطلوبة للتسجيل؛ تعد حملة الراجحي للحِج من أفضل وأشهر حملات الحَج في المملكة وذلك لأنها تقدم العديد من المميزات مجاناً حيث يتكلف بها أولاد عبدالعزيز صالح الراجحي ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات التسجيل في حَملة الراجحي وكذلك شروط التسجيل والأوراق المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

يمكن التقديم لحج بيت الله عبر الرابط الرسمي لحملة الراجحي للحجاج وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى رابط حملة الراجحي. النقر على تسجيل دخول. تدوين رقم الهاتف الجوال ورقم الهوية في موضعهم ثم الضغط على تسجيل دخول. تحديد التسجيل في حملة الراجحي للحج ثم تحديد مكان السكن. تدوين كافة البيانات المطلوبة في موضعها. إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

يوجد مجموعة من الأوراق المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحِج وهي :

ورق إثبات الإقامة في المملكة السعودية.

عدد اثنين صورة شخصية للمتقدم 4*6.

تقرير طبي يحتوي على نوع فصيلة الدم.

جواز سفر ساري.

تصريح من العمل التابع له المتقدم.

تقرير طبي يثبت تلقى المتقدم تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشبكية.

شروط حملة الراجحي للحج للسعوديين 1443

يمكن للمواطنين السعوديين التسجيل في حَملة الراجحي للحج ولكن وفقاً لمجموعة من الشروط هي :

لابد أم يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام و ولا يقل عمر المرافق عن 18 عاماً.

ألا يكون للمتقدم قد ذهب للحج من قبل .

أن يكون الحاج يمتلك هاتف لسهولة الاتصال به.

أن يقوم بالحجز في المسار الإلكتروني للحج.

ألا يكون قادر على دفع مصاريف الحج.

في حالة وجود محرم للسيدة عمره أقل من 45 عاماً لابد من تقديم الأوراق التي تثبت صلة القرابة.

أن يقدم المرفق الأوراق التي تثبت صلة القرابة.

رقم التواصل مع حملات الراجحي للحج

يمكن التواصل مع الراجحي للحج للتسجيل أو الاستفسار عن أي تساؤل من خلال الرقم 920072268.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التَسجيل في حملة الراجحي للحِج 1443 وكذلك الأوراق المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي كما وضحنا لكم شروط التسجيل.