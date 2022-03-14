نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام البنوك في رمضان 1443 البنك المركزي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام البنوك في رمضان 1443، فمع قرب دخول الشهر الكريم يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، عن المواعيد الخاصة بعمل البنوك والمصارف المختلفة داخل الأراضي السعودية، مما أدي إلى قيام البنك المركزي السعودي بالإعلان عن عدد ساعات العمل ومواعيد الدوام الخاصة بالبنوك في شهر رمضان القادم 1443 وتحديد فترة العمل الخاصة بكل من إجازتي عيد الفطر المبارك وأيضاً عيد الأضحى المبارك، فمن المتعارف عليه أنه خلال هذا الشهر المبارك يتم تقليل عدد ساعات العمل في رمضان في مصارف المملكة، وإخطار المواطنين بها من أجل التعرف على الموعد الرسمي للعمل خلال هذا الشهر الجليل، وسوف نوضح لكم مواعيد دوام البنوك في رمضان.

دوام البنوك في رمضان

أعلن البنك المركزي السعودي عن دوام شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية، والذي يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى نهاية الساعة الرابعة مساءً، على أن تكون المواعيد الخاصة بالعمل لمراكز التحويل المالية التي تتبع لمصارف المملكة في شهر رمضان يبدأ العمل بها يومياً من الساعة 9:30 صباحًا حتى تمام 5:30 مساءً، وهذه هي المواعيد الرسمية لعمل البنوك في رمضان.

موعد إجازة عيد الفطر وعيد الأضحي في السعودية

سوف تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك عند نهاية يوم العمل الموافق يوم الخميس 27 رمضان الذي يوافق ميلادياً 28 أبريل، على أن تتم العودة للعمل للبنوك مرة أخري لجميع الأعمال بداية من يوم الأحد الموافق يوم 7 شوال الذي يتوافق ميلادياً يوم 8 مايو 2022.

وفيما يخص إجازة عيد الأضحى المبارك فسوف تبدأ عند نهاية يوم العمل الموافق يوم الأربعاء 7 ذي الحجة الذي يوافق يوم 6 يوليو من عام 2022، وتعود البنوك لجميع أعمالها مرة أخري بداية من يوم 14 ذي الحجة الموافق 13 يوليو 2022.

وسوف تعمل مكاتب البنوك وكذلك جميع الفروع التي تعمل موسمياً في كل من مدينتي حجاج الجو وكذلك البحر وأيضاً بالمشاعر المقدسة في مدينة مكة المكرمة والعمل في المدينة المنورة والكثير من منافذ العمل الحدودية بشكل مستمر خلال الموسم السياحي الخاص بالحج، ويضمن ذلك العمل بيومي الجمعة والسبت من أجل توفير خدمة مستمرة لجميع الحجاج والمعتمرين ولكافة زوار المملكة العربية السعودية خلال ذلك الوقت.