سعر تصاريح الحج للمقيمين 2022 وأسعار الإقامة وخطوات استخراج التصاريح

سعر تصاريح الحج للمقيمين 2022، الحج ركن من إركان الإسلام الخمسة الركن الخميس والأخير حج البيت لمن استطاع أليه سبيلا ، حيث قامت الحكومة السعودية بصدور قرار جديد بشأن الحج لمواطنين المملكة العربية السعودية، لتقدم لوزارة الحج في السعودية لمن يريد الحج يتم التقدم لفريضة مناسك الحج وزيارة الحرمين من داخل السعودية عن طريق مكتب إلكتروني للوزارة الإلكترونية أو عن طريق خدمات الجوال للإصدار تصاريح الحج ومن خلال هذا المقال نعرف أسعار الحج لهذا العام.

سعر تصاريح الحج للمقيمين 2022

قامت الحكومة بوضع أسعار الحج وتصاريحها للمقيمين بالمملكة يتحملها جميع الفئات الاجتماعية بالدولة سواء كان فقير أو متوسط أو غني يبدأ البرنامج للمقيمين من البرنامج منخفض التكلفة ذو قيمة في الاشتراك تبدأ من 3829 ريال تصل إلى 5456 ريال سعودي.

حملة البرنامج العام تكون بسعر بدائي 6833 ريال إلى سعر 15540 ريال سعودي.

البرنامج الميسر وهو ذو تكلفة ثابتة ويصل ثمن الاشتراك حوالي 3638 ريال سعودي.

سعر تصاريح الحج مع أسعار خدمة أو باقة الضيافة

قيمة الخدمة الاقتصادية لشخصين سكن الخيام ٣٤٦٥سعودى، سعر باقة ضيافة اقتصادي لشخص واحد فقط في أفآمة بسكن الخيام ليبدأ من سعر ٣٤٤٧ريال حتي مبلغ ٤٧٩٧ ريال سعودي.

باقة ضيافة شخص واحد برج مكان الإقامة ست أبراج مني المملوكة لشركة مني العقارية سعر ١١٩٠٥ ريال سعودي.

خدمة سكن ضيافة لشخص بمكة المكرمة بثمن مالي يصل إلي ٨١٦١ ريال سعودي، أما بالنسبة لشخصين بذات المكان ٧٩١٠ ريال سعودي، حالة ثلاث أشخاص تكون ضيافتهم تصل إلى مبلغ ٤٧٩٧ ريال، إذا كان خدمة الضيافة اربع أشخاص يكون السعر ٦٣٠٨ ريال سعودي.

طريقة استخراج تصريح الحج

يتم علي بأتباع الخطوات التالية بعد الدخول علي موقع الحج والعمرة: