أحصل على قرضك فورى بدون تحويل الراتب وبسيولة نقدية سريعة

أحصل على قرضك فورى بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي سريع وكاش يلبي جميع الاحتياجات المالية الطارئة لجميع العملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً في المملكة العربية السعودية ، وذلك بأقل راتب ومن خلال شروط سهلة وميسرة ، وقد جاء هذا القرض الشخصي كواحد من الحلول التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للأفراد في المملكة ، حيث تعمل منصة سلفة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل من خلال هذا المنتج

القرض الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، والتي تقدم القرض الشخصي تحت إشراف ورقابة البنك المركزي ، كما توفر منصة سلفة هذا المنتج بمبالغ مالية تخدم الاحتياجات المالية الطارئة لجميع المواطنين ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تمكن طالب التمويل من سداد مبلغ السلفة علي دفعات مجدولة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهري له ، كما توفر منصة سلفة العديد من الإمتيازات الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

أهم إمتيازات القرض الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

قرض منصة سلفة الإلكترونية متاح للمواطنين تحت رقابة وإشراف البنك المركزي السعودي ساما.

توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

القرض الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية متاح بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي وحتي 5000 ألف ريال سعودي.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من قرض منصة سلفة الإلكترونية.

التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

قرض منصة سلفة متاح للأفراد بهامش ربح تنافسي.

يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ السلفة علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له.

أتاحت منصة سلفة الإلكترونية للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

موافقة سريعة وفورية من منصة سلفة علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

يمكن لطالب التمويل الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها من خلال هذا المنتج.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية