ما هى ساعات دوام المدارس في شهر رمضان 1443/2022 تقويم الفصل الدراسي الثالث للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية

ساعات دوام المدارس في شهر رمضان 1443/2022 يهتم عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب في هذا التوقيت في التعرف على عدد ساعات الدوام في المدارس خلال شهر رمضان هذا العام 1443/2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية شهر رمضان هذا العام، حيث تحرص وزارة التعليم السعودية على اختيار المواعيد المناسبة للدوام خلال شهر رمضان والتي تتناسب مع ظروف الصيام وحالة الطلاب خلال هذا الشهر، حيث تختلف المواعيد الخاصة بالدوام في المدارس في شهر. مضان عن مواعيد باقي ايام العام الدراسي، ليتم تحقيق الراحة التامة للطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مواعيد الدوام في المدارس خلال شهر رمضان 1443/2022

ساعات دوام المدارس في شهر رمضان 1443/2022

أعلنت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الأخيرة كافة التفاصيل المتعلقة بإتمام الدراسة للطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة في شهر رمضان هذا العام 1443/2022، وذلك حتى يتم العمل على تقنين عدد الساعات والمواعيد المخصصة لدراسة الطلاب خلال الشهر الكريم، حيث تحرص المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة التعليم على تقديم سبل الراحة للطلاب في كافة المراحل الدراسية المختلفة على مدار العام الدراسي، وذلك لكي يتم توفير عملية تعليمية ناجحة يرغب الطلاب بها ولا ينفروا عنها حتى في شهر رمضان، وقد تم تغيير مواعيد الدوام خلال شهر رمضان لتكون بداية من الساعة الثامنة صباحا، والتي تستمر حتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك لجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية والعمرية المختلفة بشكلٍ عام.

توقيت دوام المدارس في رمضان 2022

م المرحلة الابتدائية المرحلتان المتوسطة والثانوية 1 من الساعة 5 ونصف صباحاً وحتى الساعة 8 ونصف صباحاً من الساعة 12 ونصف ظهراً وحتى الساعة 4 ونصف عصراً 2 من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 9 صباحاً من الساعة 10 ونصف صباحاً وحتى الساعة 2 ونصف ظهراً 3 من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً من الساعة 11 ونصف صباحاً وحتى الساعة 3 ونصف عصراً 4 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً من الساعة 12 ونصف ظهراً وحتى الساعة 4 ونصف عصراً 5 من الساعة 10 ونصف صباحاً وحتى الساعة 1 ونصف ظهراً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً 6 من الساعة 11 ونصف صباحاً وحتى الساعة 2 ونصف ظهراً من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً 7 من الساعة 12 ونصف ظهراً وحتى الساعة 3 ونصف عصراً من الساعة 5 ونصف صباحاً وحتى الساعة 9 ونصف صباحاً 8 من الساعة 12 ونصف ظهراً وحتى الساعة 3 ونصف عصراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً

آلية سير الدراسة للطلاب خلال شهر رمضان 1443/2022

وقد أشارت وزارة التعليم السعودية عن الآلية التي يتم بناء عليها سير العملية التعليمية في المدارس بجميع انحاء المملكة العربية السعودية بكافة المراحل الدراسية بشكل عام، حيث أكدت أن سير العملية التعليمية خلال شهر رمضان يكون بشكل طبيعي بدون تعطيل في الدراسة، حيث تتم الدراسة بشكل حضوري من المدارس بشكلٍ طبيعي، فلم يتم اصدار اي قرار بشإن تعطيل او تأجيل الدراسة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، على ان يتم تعديل مواعيد الدوام للطلاب فقط لتتناسب مع ساعات الصيام والمواعيد على مدار شهر رمضان لتوفير الراحة للطلاب.

تقويم الفصل الدراسي الثالث