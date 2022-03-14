طريقة الاستعلام عن رقم الحدود للزائرين ومواطني دول مجلس التعاون

أعلنت الجوازات طريقة الاستعلام عن رقم الحدود للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والزائرين وكل من يرغبون في الاستفادة من تلك الخدمة عبر منصة أبشر للأفراد، والتي لها ريادة في تقديم خدمات استعلامات عن وثائق ومعاملات وزارة الداخلية السعودية، من غير طلب حضور المستخدم بنفسة لأحد الفروع أو المقرات التي تقدم مثل تلك الخدمات كأقسام الشرطة أو فروع الجوازات في المدن ومقراتها في المطارات، وهو من الأهداف التي تسعى لها الوزارة والمديرات التابعة لها مثل الجوازات والأحوال المدنية والمرور، كخدمة استخراج جواز السفر الإلكتروني في تسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين معها سواء إن كانوا من مواطنين أو من ضيوف المملكة.

الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر

كيفية الاستعلام عن رقم الحدود سؤال أصبح من السهل الإجابة علية بعد تطور التحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، من خلال مديرية الجوازات السعودية، وقد تم تطوير منصة أبشر لتكون هي المقدمة لكل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالجوازات، ومنها استعلام عن رقم الحدود برقم الجواز، أو رقم الإقامة إن وجد، أو رقم الهوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وهذا يعتمد على حسب البيانات المطلوبة لعملية الاستعلام في منصة أبشر.

كيفية الاستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

كمثال حول كيفية الاستعلام عن رقم الحدود لأحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيجب اتباع الخطوات كالتالي:

الدخول على منصة أبشر

الاستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول مجلس التعاون والزائرين.

سجل البيانات المطلوبة

اختيار نوع المستعلم أن كان زائر للمملكة أو من أحد مواطني دول مجلس التعاون.

حدد نوع الوثيقة المستخدمة في الاستعلام، جواز سفر أم هوية وطنية

إدخال البيانات رقم الجواز، البلد، الرمز المرئي.

البحث وسيظهر الرقم إن كانت البيانات المدخلة صحيحة.

الاستعلام عن رقم الحدود للزائر

إن كان المستعلم عن رقم الحدود أحد الزائرين للمملكة من أي جنسية يمكن اتباع الخطوات.

الدخول على منصة أبشر ثم اختبار الاستعلام عن رقم الحدود

اختيار فئة الاستعلام للزائرين

قم بتعبية البيانات المطلوبة وتشمل رقم التأشيرة لدخول المملكة.

حدد نوع التاريخ هجري أم ميلادي.

أدخل الرمز المرئي

الضغط على استعلام

وسيظر رقم الحدود الخاص بتلك العملية.