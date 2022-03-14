نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة احسان .. وكيفية الاستفادة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت منصة إحسان واحدة من أكثر منصات العمل خيري المعروفة في العالم حالياً حيث استطاعت أن تثبت قدر كبير من الكفاءة والثقة، فمنذ أن قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن منصة إحسان وهي تحدث نمواً وفي العمل التطوعي والخيري يومًا بعد يوم، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على ما هي منصة إحسان؟ وما هي الخدمات التي تقدمها؟ وكيف يمكن التعاون معها؟.

ما هي منصة إحسان؟

تعد منصة إحسان هي أكبر وأحدث منصة سعودية مسئولة عن دعم وتنظيم العمل الخيري، حيث تعمل المنصة باستخدام تقنيات وبيانات الذكاء الاصطناعي، وتقوم بتطوير وتطويع كل تلك البيانات حتى تستطيع تنظيم وتعظيم آثر المشروعات التنموية، وحتى تستطيع أن تضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى مستوى من الدقة والشفافية.

تهتم منصة إحسان بالتعاون مع كافة الجهات التي تضمن لها تحقيق أهدافها، وحيث أنها ترى بأن المجتمعات لابد أن تتكاتف حتى تنهض، فهي تعمل على خلق التفاعل ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية.

تم إنشاء منصة إحسان في الثالث عشر من شعبان عام 1441 ه، وتم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بها، والذي يمكن زيارته للتعرف على كافة الخدمات والمعلومات الخاصة بالمشروعات التي تتبنها المنصة، من خلال الدخول على رابط المنصة.

طريقة التبرع بمشاريع منصة إحسان

تقدم منصة إحسان العديد من برامج التنمية والدعم والتي تسعى جاهدة بأن ترفع به العبء عن كافة الفئات المستحقة للدعم، لذلك فقد وفرت العديد من الطرق التي يمكن التبرع من خلالها لتلك الفئات، فيمكن المشاركة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة إحسان

الضغط على أيقونة فرص التبرع، والتي يتم عرض كافة البرامج التي تدعمها المنصة مثل برامج سقيا الماء ورعاية مرضى الفشل الكلوي، والغارمين، وإعادة تأثيث المازل وكافلة الأرامل والأيتام والعديد من البرامج الأخرى.

قم باختيار الفرصة المناسبة، ثم قم بالضغط تبرع الآن.

أدخل البيانات الخاصة بك، ثم أضغط على إتمام عملية التبرع.

بعد ذلك ستصلك رسالة تؤكد من إتمام عملية التبرع وحصولك على الفرصة بنجاح.

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

وقد اتاحت منصة احسان لمن يرغب في الحصول على دعم المنصة التقديم طلب التسجيل كمستفيد، يمكن الحصول على الدعم اللازم، ويمكن تطبيق ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: