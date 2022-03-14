التعليم تعلن إلغاء التباعد وتحدد نظام عودة الدراسة في الفصل الثالث

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، إلغاء التباعد بن الطلاب في الفصول ونظام عودة الدراسة في الفصل الثالث 1443، والذي سيبدأ في 20 مارس، وقامت الوزارة بالإشارة إلى تطبيق بروتوكول عودة المدارس وتعديل البروتوكولات الصحية التي أقرتها هيئة الصحة العامة وقاية، وذلك قبل أيام من استقبال المدارس من جديد للطلاب في كل المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، على حسب ما هو معلن ومعمول به خلال العام الدراسي 1443 في المملكة، تلك الإجراءات تأتي في نتيجة مكافحة فيروس كورونا والتحركات التي تتم تجاه هذا الشأن.

نظام الحضور في الفصل الدراسي الثالث 1443

أعلنت وزارة التعليم عن أن نظام الدراسة في الفصل الثالث من العام الدراسي هي حضورية، وستكون عودة المدارس في 20 مارس القادم بالنظام الحضوري على مستوى جميع مراحل التعليم الثالثة، ووجهت الوزارة كافة الإدارات التابعة لها، باعتماد والعمل بما جاء في الدليل الوقائي والإرشادي، الذي أعلنت عنه هيئة الصحة العامة وقاية حيث تم تقليل في عدد الإجراءات الاحترازية التي كانت مقررة خلال الفصلين الأول والثاني على الطلاب والمدارس والإدارات التعليمية، ويستمر ارتداء الكمامة لكنه قد تم إلغاء التباعد بين الطلاب في الفصل الواحد، وإلغاء التباعد في أداء الصلاة.

اهم التعديلات التي وردت في بروتوكول العودة الحضورية للمدارس في الفصل الثالث شمل كذلك عودة الطابور الصباحي، وإلغاء التباعد بشكل عام في كل الأنشطة الصفية والغير صفية، كما تم إلغاء نظام التقسيم على مجموعات وتكون الدراسة وفق مجموعة واحدة فقط، أي كما كان الحال قبل انتشار هذا الوباء الذي أثر على كل شئ، ويشترط التحصين للطلاب من بلغوا سن 12 سنة فما فوق، وكانت مصادر تعليمية قد بينت دوام المدارس في رمضان والفصل الثالث.

تعليمات عودة الدراسة في الفصل الثالث