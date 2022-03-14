نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية هوية مقيم برقم الإقامة 1443 وتاريخ انتهائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد موضوع استعلام عن صلاحية هوية مقيم من أكثر المواضيع الهامة التي يُجرى البحث عليها على محرك البحث الشهير “جوجل” بصورة مستمرة بجانب الإستفسار عنها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر”، ويهتم الملايين من الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم من خلال زيارة الموقع الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية التي تقدم مئات الخدمات الإلكترونية لكلاً من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة على موقعها الرسمي، وقد زاد الحرص من جانب المقيمين بالإهتمام بمعرفة تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة منذ أن فرضت الحكومة السعودية غرامات وعقوبات على كل من يتأخر عن تجديد صلاحية إقامته بعد انتهائها بثلاث أيام، وفي حالة ما إذا تجاهل المقيم تجديد الإقامة في الموعد المحدد سوف تُفرض عليه غرامات مالية وفي حالة التعمد في ارتكاب المخالفة ستفرض عليه السلطات السعودية قرارات صارمة قد تصل به إلى الترحيل خارج المملكة على الفور، ونوضح لكم في هذه المقالة عبرموقعنا “ثقفني” خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، فإلى نص المقال.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم

يُمكن للوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بهم والإستعلام عن صلاحيتها بخطوات بسيطة، فقط اتبع الآتي:

أولاً عليك كمقيم الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع فقط اكتب اسمك أو رقم الهوية وكلمة المرور.

ثالثاً قم بكتابة رمز التحقق.

رابعاً اختر خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة من قائمة الخدمات الإلكترونية.

خامساً قم بكتابة رقم الإقامة ورمز التحقق حتى تظهر لك كافة المعلومات عن إقامتك.

وبإتباعك هذه الخطوات بالتفصيل ستتمكن من الإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بك إلكترونياً بكل سهولة عبر موقع أبشر الإلكتروني

استعلام عن صلاحية هوية مقيم

اصدار هوية مقيم

تُعد خدمة إصدار هوية مقيم أحد أبرز الخدمات التي تقدمها منصة أبشر للوافدين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من بين خدمات إلكترونية أخرى كثيرة، وتشمل إقامة العمالة المنزلية أو إقامة أحد أفراد الأسرة، ونوضح لكم الرسوم المطلوبة لإصدار الإقامات كالتالي:

أولاً يتم دفع رسوم بقيمة 500 ريال سعودي للعمالة المنزلية.

ثانياً أما بالنسبة لإقامة أحد أفراد الأسرة البالغ من العمر 18 عام يدفع 500 ريال سعودي.

استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

كما بينا لكم كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن صلاحية إقامتكم على موقع أبشر الإلكتروني نوضح لكم الآن كيفية الإستعلام عن تاريخ صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، فقط عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ثم اتباع ما يلزم من خطوات كنا قد وضحناها بالتفصيل في مقال سابق بعنوان كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر قم بالإطلاع عليه عبر النقر على الرابط المظلل.

غرامات تأخير تجديد الإقامة

يحرص الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية بتجديد صلاحية الإقامة الخاصة بهم في موعدها المحدد وعدم تجاوز هذا الموعد أو التخلف عنه حيث أنه عند تأخر المقيم في تجديد صلاحية الإقامة الخاصة به في الموعد المحدد يتم فرض غرامات مالية عليه نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عند تأخر المقيم في تجديد تصريح الإقامة الخاصة به يتم فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ريال سعودي.

ثانياً وفي حالة تأخره للمرة الثانية يتوجب على المقيم دفع ألف ريال سعودي.

ثالثاً وفي حالة التعمد في عدم تجديد تصريح الإقامة يتم ترحيل المقيم خارج المملكة فوراً.

وقد اتخذت المديرية العامة للجوازات هذه القرارات حتى تضع حداً لكل من يتأخر عن تجديد إقامته في إطار رؤية المملكة العربية السعودية وطن بلا مخالفات ضمن رؤية السعودية 2030م.

شروط تجديد هوية المقيم

وضعت المديرية العامة للجوازات عدة شروط لتجديد هوية المقيم حيث لا يتمكن المقيم بالمملكة العربية السعودية تجديد صلاحية الإقامة الخاصة به إلا بعد توافر عدة شروط محددة فيه نوضحها لكم جميعاً كالتالي:

أولاً قم بدفع وسداد كافة الرسوم المطلوبة لتجديد صلاحية الإقامة.

ثانياً في حالة وجود مخالفات مرورية غير مدفوعة فقط قم بدفعها كاملة.

ثالثاً لا بد أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم ساري وغير منتهى.

رابعاً أن يكون المقيم موجود داخل المملكة وقت التجديد.

وفي حالة توافر هذه الشروط يستطيع المقيم تجديد صلاحية إقامته بدون أي مشاكل وبخطوات إلكترونية بسيطة بدون أي تعقيد.

استعلام عن هوية مقيم عبر وزارة الموارد البشرية

قمنا بتوضيح طريقة الإستعلام عن إقامة الوافدين في المملكة العربية السعودية عبر موقع منصة أبشر، وهناك طريقة أخرى يُمكنك من خلالها التعرف على صلاحية الهوية من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكتروني، فقط اتبع كافة الخطوات التالية:

الخطوة الأولى ينبغي عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على شبكة الإنترنت.

ثانياً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع ثم ابحث عن الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً اضغط على خدمة الإستعلام عن صلاحية العامل الوافد.

رابعاً قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة أو رقم الحدود والبيانات الأخرى.

خامساً اضغط على بحث حتى تظهر لك كافة البيانات والمعلومات عن صلاحية الهوية الخاصة بك.

وهكذا بينا لكم كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن هوية مقيم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

تاريخ انتهاء الإقامة

يجب على كل مقيم على الأراضي السعودية أن يراجع دورياً متى تنتهى صلاحية الإقامة الخاصة به على أن يجددها في الموعد المحدد لها دون أي تأخير منعاً للتعرض لدفع غرامة مالية أو الترحيل من البلاد في حال تكرار وتعمد المخالفة طبقاً للقرارات التي اتخذتها المديرية العامة للجوازات في هذا الشأن، وقد وضحنا لكم بالأعلى كافة الخطوات اللازمة لتجديد صلاحية الإقامة إلكترونياً عبر أبشر للجوازات.

التسجيل في موقع بوابة أبشر

تُعد منصة أبشر الإلكترونية أحد أبرز المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية في إطار اهتمامها بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ولكي تستفيد من الخدمات الإلكترونية على المنصة يجب عليك عمل حساب عليها، ولهذا ينبغي عليك أولاً أن تسجل في موقع منصة أبشر حتى تتمكن من الإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بك، وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يجب عليك الولوج إلى موقع منصة أبشر الإلكتروني.

ثانياً اضغط على تسجيل دخول مستخدم جديد.

ثالثاً قم بإدخال كل البيانات المطلوبة في الموقع من اسمك ورقم الهاتف وبريدك الإلكتروني.

رابعاً انتظر رسالة على هاتفك بها كود التأكد من الهوية.

خامساً سيظهر لك الرقم السري قم بالإحتفاظ به للدخول مرة أخرى على الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة للتسجيل في موقع أبشر الإلكتروني

المديرية العامة للجوازات

وضعت الجوازات السعودية عدة معايير وضوابط من أجل تغيير الصورة في هوية “المقيم”: فقد صرحت المديرية العامة للجوازات على صفحتها الرسمية للتواصل الإجتماعي “تويتر” عن كافة الخطوات اللازمة لأجل تغيير صورة هوية المقيم، وقد اجابت إدارة الجوازات على تويتر على سؤال أحد المواطنين بشأن هذا الموضوع، ويشترط في المواطن أن يكون لديه جواز ساري وصورة شخصية حديثة على أن يكون مسموح لصاحب العمل تغيير المقيمين.

وفي نهاية مقالنا اليوم نود أن نكون أضفنا في هذه المقالة كافة المعلومات والتفاصيل حول موضوع المقال، فقد وضحنا كافة التفاصيل عن كيفية الإستعلام عن إقامة الوافدين إلى المملكة العربية السعودية وشروط تجديد هوية المقيم، وفي حالة وجود أي سؤال أو استفسار لدى القارىء يُمكنكم ترك سؤالكم بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن