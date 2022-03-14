رابط تقديم وظائف الحرس الوطني رجال 1443 تجنيد الحرس الوطني job.sang.gov.sa

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني رجال 1443 من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف من قبل الراغبين في الالتحاق بتجنيد الحرس الوطني، فقد أعلنت وزارة الحرس الوطني عن موعد فتح باب القبول والتسجيل لوظائف وزارة الحرس الوطني، للرجال الحاملين للثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس للتسجيل في الوظائف العسكرية تجنيد الحرس الوطني رجال 1443.

ومن المقرر أن يبدأ فتح الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات الشباب الراغبين في التسجيل يوم الأحد القادم الموافق 17\08\1443 ويستمر التسجيل لمدة خمسة أيام متواصلة، لذلك وجب على الراغبين في التسجيل التسجيل في الموعد المحدد لا قبل ولا بعد حيث أنه لا ينظر للطلبات التي تأتي قبل أو بعد الموعد المحدد، وسوف يتم عقد اختبار للمقبولين ومقابلة شخصية لذلك يجب تجهيز كافة المستندات المطلوبة للتسجيل.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 14, 2022

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني رجال 1443

الدخول مباشرة على رابط وزارة الحرس الوطني job.sang.gov.sa.

إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

ملئ جميع البيانات الموجودة في استمارة التقديم بكل دقة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والضغط على “حفظ”.

رابط تقديم تجنيد الحرس الوطني 1443 رجال والشروط المطلوبة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية إلا من تواجد مع والده في الخارج أثناء خدمة المملكة. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون المتقدم لائق طبياً للخدمة العسكرية. تناسب طول المتقدم مع وزنه وفق معايير وزارة الحرس الوطني. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن الشرط المطلوب للوظيفة. لا يقل طول المتقدم عن 160سم. ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التوظيف في أي جهة خاضعة للنظام العسكري. ألا يكون متزوج من غير سعودية. يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة بواسطة وزارة التعليم مع رفع صورة منها وإحضار الأصل للمطابقة. أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة. اجتيازه لاختبار القبول والمقابلة الشخصية.

موعد تقديم وظائف الحرس الوطني العسكرية

من المقرر أن يتم تلقي طلبات التسجيل للتجنيد في وزارة الحرس الوطني يوم الأحد القادم الموافق 17\08\1443 ويستمر التسجيل على مدار 5 أيام كاملة.

التخصصات المطلوبة