نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط الاجهزة موبايلي لجهاز آيفون وسامسونج 2022 في المقال التالي
تقسيط الاجهزة موبايلي من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين والمقيمين داخل المملكة وذلك لمعرفة كيف أقسط جوال من موبايلي وكذلك الإطلاع على شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 وقد قامت الشركة بتوفير عروض موبايلي مفوتر للاجهزه لتلبية احتياجات كافة المستخدمين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط الاجهزة موبايلي.
تقسيط الاجهزة موبايلي
يمكن الاستفادة من تقسيط الاجهزة موبايلي في حالة توافر الشروط الأساسية للتقسيط التي تم وضعها بمعرفة شركة موبايلي وهي:
- في البداية يجب التأكد من الأهلية في الاستفادة من التقسيط وذلك عن طريق إرسال الكود 1222 إلى الرقم 1100.
- أن يكون العميل مشتركًا بإحدى باقات مفوتر والتي تشمل باقة ال 100 إلى أن نصل لباقة 400.
- يتم الموافقة على طلب التقسيط بعد الرجوع إلى سمة.
- قيام العميل بتوقيع عقد لمدة سنتان إحدى الشروط الأساسية للاستفادة من تقسيط الجوالات.
- يتعهد العميل بسداد قيمة كامل الدفعات المستحقة في حالة رغبته في إلغاء عقد التقسيط.
- يتاح لكل عميل الاستفادة من التقسيط عبر الحصول على جوال واحد فقط بالإضافة إلى قطعة واحدة من أكسسوارات للجوال أو جهاز ألعاب، كما يتاح التقسيط لجهازي ألعاب أو قطعتين من الأكسسوارات.
عروض تقسيط الجوالات من موبايلي
تتيح الشركة إمكانية تقسيط الجوالات لأكثر من شركة مختلفة من الشركات العالمية للجوالات ومن أهم تلك العروض:
تقسيط ايفون موبايلي
توفر شركة موبايلي تقسيط جوال ايفون بالمواصفات التالية:
- جهاز ابل ايفون 13 برو ماكس يتاح للمشتركين بباقات مفوتر 300، 400 ولمدة 24 شهر على أن يكون القسط الشهري بقيمة 300 ريال سعودي وذلك للجهاز بمساحة داخلية 1TB.
- جوال ابل ايفون 13 برو بمساحة داخلية 512 جيجا يتاح أيضًا لعملاء مفوتر 300، 400 بقسط شهري 240 ريال ولمدة 24 شهرًا وذلك للجهاز ذو مساحة 512 جيجا.
تقسيط سامسونج موبايلي
أيضًا توفر الشركة الأجهزة من نوع سامسونج بناء على الخطط التالية:
- جوال سامسونج S20 الترا 5G بمساحة داخلية 128 جيجا بايت يحصل عليه عملاء مفوتر 200، 300، 400 عن طريق سداد مبلغ 200 ريال سعودي شهريًا لمدة 24 شهر.
- هاتف سامسونج نوت 20 5G بمساحة داخلية 256 جيجا بايت يتاح للعملاء المشتركين بمفوتر 200، 300، 400 ويتعهد العميل بسداد مبلغ 160 ريال لمدة عامين كاملين.
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