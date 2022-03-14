موافقة فورية 20,000 ريال تمويل شخصي بأقساط ميسرة بدون كفيل وبلا رسوم

أستلم مبلغ 20,000 ريال من شركة اليسر للإجارة والتمويل التي توفير العديد من التمويلات للأفراد ومنها تمويل الأصغر الذي أثبت ثقة الكثير من العملاء السعوديين والمقيمين من الجنسيات المختلفة في السعودية ويصل مبلغ التمويل للمواطن السعودي حتى 20 ألف ريال سعودي أما المقيم مسموح له حتى 10 آلاف ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل غارم وهناك العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة الفورية عند الطلب لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل ومن ضمن هذه الشروط توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك كما يحتاج التمويل العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي بأقساط ميسرة بدون كفيل وبلا رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه لدى شركة اليسر للتمويل في أراضي السعودية.

كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل أفضل تمويل ميسر في السعودية بدون الحاجة إلى كفيل غارم وبلا رسوم إدارية بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 3 سنوات على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين معاً كذلك التمويل يمتاز بالعديد من المزايا ولكن بعد توفير كل المتطلبات الأساسية والشروط الواجبة للحصول عليه كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل بتوفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يحتاج التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي فقط لا غير.

يطلب التمويل الأصغر لدى شركة اليسر أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه ماعدا العسكري المتقدم مسموح له حتى سن التقاعد.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية