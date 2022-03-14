طريقة الحصول علي مساعدة من الديوان الملكي السعودي 1443

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عمر شويل - جدة طريقة الحصول علي مساعدة من الديوان الملكي السعودي يعتبر من الاستعلامات اليومية للكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هيئة الديوان الملكي أحد الهيئات السعودية التي تهتم بتلقي شكاوى وطلبات المواطنين داخل المملكة، حيث تستقبل الهيئة الطلبات الخاصة بالمساعدة والشكاوى، وذلك من مبدأ رغبة الحكومة في تسهيل شؤون المواطنين وخدمة أبناء المملكة بأي مكان وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المتواجدين علي أرض المملكة، ويتوفر تقديم برقيات مساعدة شخصية سواء كانت هذه المساعدة مساعدة مالية أو مساعدة علاجية أو الحصول علي إعانة لسداد بعض الديون وغيرها من المساعدات التي قد يحتاج إليها كل مواطن، وسنوضح كيف يقوم المواطن بطلب المساعدة من الديوان الملكي.

كيف يقوم المواطن بطلب مساعدة من الديوان الملكي؟

يستطيع جميع المواطنين أن يقوموا بتقديم طلب مساعدة للديوان الملكي خاص بهم من خلال إرسال خطاب إلي مقر الهيئة من الصيغة التالية:

يبدأ إرسال الطلب بتوضيح وكتابة اسم المرسل وتسجيل رقم الجوال بطريقة صحيح.

ثم يبدأ الخطاب الموجه إلي الديوان بتوجيه التحية إلى خادم الحرمين الشريفين وملك المملكة العربية السعودية.

ثم يتوجب علي المواطن أن يقوم بتحديد نوع المساعدة المطلوب الحصول عليها، سواء كانت المساعدة مالية، أو مساعدة من أجل إسقاط قروض أو طلب علاج أو طلب يخص أحكام قضائية، أو لأي أمر أخر.

ثم كتابة شرح توضيحي يبين الظروف التي تدفع المواطن إلي طلب المساعدة.

مع تقديم الطلب يجب أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات الدالة علي صحة الطلب الذي تم تقديمه.

وأخيراً يقوم مقدم الطلب بتوجيه الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وكتابة رغبة توضح سرعة قبول الطلب المقدم من خادم الحرمين الشريفين.

موقع الديوان الملكي لإرسال الطلبات

يستطيع كل مواطن تقديم طلبه الشخصي إلي هيئة الديوان الملكي من خلال موقعه الإلكتروني الخاص به، ويتم التقدم بطلب إلكتروني بالدخول علي الموقع التالي: موقع تواصل، علي أن يتم تسجيل الطلب بشكل إلكتروني من خلال قائمة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع لمستفيديه داخل المملكة العربية السعودية.

كيف يتم إرسال الطلب إلي الديوان الملكي؟

بإمكان أن يقوم المواطن بتقديم طلب المساعدة الذي يخصه وإرساله كبرقية عاجلة إلى عنوان البريد الخاص بالديوان الملكي التالي المملكة العربية السعودية، الهدأ (7636)، الرياض (12911)، علي أن يتم إرسال طلب المواطن علي هذا العنوان وكتابة البرقية بصيغة توضيحية جيدة كما هو موضح بالأعلى، وانتظار الرد من جانب مسئولي الديوان سواء بالموافقة أو الرفض.

طريقة الاستعلام عن معاملة مسجلة بالديوان الملكي

يستطيع جميع المواطنين أن يقوموا بالاستعلام عن طلب قد تم إرساله أو تسجيله من قبل لدي الديوان الملكي، من خلال هذه الخطوات: