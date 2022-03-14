ما هو سبب تأخر صرف دعم الضمان المطور من وزارة الموارد البشرية وموعد صرف الدفعة الثالثة مارس/شعبان

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عمر شويل - جدة ما هو سبب تأخر صرف دعم الضمان المطور من وزارة الموارد البشرية يشغل عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت خبر تأخر صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور، وقد قامت وزارة الموارد البشرية قد أشارت إلى السبب الذي أدى إلى تأخر صرف المعاشات، حيث كانت الوزارة قد أعلنت التسجيل في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور من قبل المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة بناء على مجموعة من الضوابط والشروط المطلوبة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سبب تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

ما هو سبب تأخر صرف دعم الضمان المطور

وقد تقدم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بطلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور خلال الفترة الأخيرة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالاستحقاق للكثير من المستحقين وهو ما جعل المستفيدين يتساءلون عن أسباب تأخر صرف دعم الضمان الاجتماعي الخاص بالدفعة الأخيرة، وفي هذا الإطار فقد أشارت وزارة الموارد البشرية السعودية عن الأسباب التي أدت إلى التأخر في عملية الصرف من خلال الموقع الرسمي الخاص بها والحساب الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 للأسر والأفراد للاستحقاق الشهري والسنوي وموعد صرف الدفعة الثالثة مارس/شعبان.

كم باقي على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للأشخاص الذي انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، حيث يتم صرف المعاشات على النحو التالي:

من المتوقع أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر شعبان الأحد 17 شعبان 1443 هـ هـ الموافق 20 من مارس 2022

مارس/شعبان.

وزارة الموارد البشرية تعلن سبب تأخر دعم الضمان الاجتماعي المطور

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية أن السبب الرئيسي في تأخر صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور الدفعة الأخيرة، حيث أكدت أن السبب في التأخير هو التحقق من الاهلية خاصة بالسمتفيدين المتقدمين للحصول على الدعم، وذلك قبل ان يتم صرف الدعم المالي الخاص بهم، حيث قامت بطمأنة الأشخاص الذين تأخروا في صرف المعاشات الخاصة بهم، مؤكدة على أنه سوف يتم صرف المعاشات الخاصة بالمستحقين في الحسابات الخاصة بها على الفور بعدما يتم التحقق من الأهلية، حيث يتم التحقق ودراسة الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال الشروط والضوابط التي تم تحديدها من قبل لاستحقاق الدعم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من دراسة الشروط والأهلية خلال الأيام القليلة المقبلة لجميع المتقدمين للحصول على الدعم في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.