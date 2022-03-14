التسجيل في الوظائف العسكرية بوزارة الحرس الوطني للرجال 1443

وزارة الحرس الوطني، تم الإعلان اليوم من جانب وزارة الحرس الوطني عن بداية فتح باب القبول والتسجيل للأفراد الراغبين في الالتحاق والتقديم بالخدمة العسكرية، حيث يتم التقديم في جميع مناطق المملكة بكافة الوظائف العسكرية، وقد وضحت الوزارة بأن التقديم سوف يكون متاحا للرجال فقط من اليوم لمدة 5 أيام، وقد أوضحت الوزارة بأن التقديم سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 شعبان 1443 ويستمر التقديم حتي يوم الخميس الموافق يوم 21 شعبان 1443، ويتم التقديم لجميع الأفراد بناءً على شروط القبول التي يتم تحديدها من جانب وزارة الحرس الوطني، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وزارة الحرس الوطني.

شروط التسجيل في وزارة الحرس الوطني

كشفت وزارة الحرس الوطني عن توفر عدد كبير من الوظائف العسكرية المتوفر التقديم بها لحملة البكالوريوس بتخصصات مختلفة منها تخصص علم النفس وتخصص الخدمة الاجتماعية، على أن يتم التقديم وفق توافر شروط التقديم التالية:

التقدير العام يجب ألا يقل عن تقدير جيد.

يجب أن يتم احضار مستند من جانب الجهة التعليمية والذي يكون موضح به مدي الانتظام بالدراسة والمدة الخاصة بها.

يجب توافر بطاقة تصنيف على أن تكون سارية الصلاحية.

شروط التقديم لحملة الثانوية العامة

يستطيع حملة الثانوية العامة التوجه للتقديم على الوظائف الخالية العسكرية التي يتم توفيرها من الوزارة بناء على توافر هذه الشروط:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ مع بعض الاستثناءات التي تحددها الوزارة.

يجب أن يكون الشخص ذو سيرة وسمعة طيبة وغير محكوم عليه بأي جريمة تخل بالشرف والأمانة داخل المملكة.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا لأداء الخدمة العسكرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يتعدى عن ذلك خلال التقديم.

يشترط للتقديم ألا يقل طول المتقدم عن 160 سنتيمترًا.

ألا يكون الشخص متزوجًا من سيدة غير سعودية.

يشترط أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول واجتياز المقابلة الشخصية التي تجري له.

التقديم بالوظائف العسكرية للحرس الوطني

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة بوزارة الحرس الوطني من خلال الدخول على موقع الوزارة، والتوجه إلى تسجيل نموذج القبول بالوزارة لحين إجراء المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها من جانب الوزارة.