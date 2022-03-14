نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع عبداللطيف جميل للتمويل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع قدمتها مجموعة متعددة من المعارض والبنوك في المملكة العربية السعودية وذلك لمن يرغب في شراء سيارة مستعملة بدلًا من شراء سيارة جديدة بسعر أعلى، وقد ازداد البحث عن سيارات مستعملة للبيع تويوتا كورولا على وجه التحديد نظرًا لأنها من أفضل الفئات وقد وفرها للمواطنين معرض عبداللطيف جميل المتخصص في تمويل السيارات المستعملة بالتعاون مع موقع موتري وسوف نتعرف على عروض سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالتقسيط 2022.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع

هناك العديد من المميزات عند شرائك سيارة مستعملة من خلال عبد اللطيف جميل، فمن مميزات سيارات تويوتا مستعملة للبيع لدى المعرض ما يلي:

سيارة بدون دفعة أولى وبدون كفيل.

كما يمكن الحصول على الضمان حتى ثلاث سنوات.

الحصول على تأمين شامل على السيارة.

عروض تقسيط سيارات مستعملة

يمكن الحصول على أنواع مختلفة من سيارات تويوتا بالتقسيط من خلال موقع موتري وعبداللطيف جميل لتقسيط السيارات ومن أبرزها:

سيارة تويوتا يارس 2020 متوفرة من خلال الشركة بقسط شهري فقط 1147 ريال سعودي ومن أهم مواصفات السيارة أنها تعمل بنظام الأوتوماتيك، ولكن لم يتم تحديد سعر الكاش ولكن يمكن الاستعلام عن السعر والتعرف على التفاصيل من خلال رقم الهاتف 8002442211.

وهناك موديل عام 2019 من سيارة تويوتا يارس متوفر لدى المعرض أيضًا عبر موتري، ولكن قسط السيارة الشهري هو فقط 1137 ريال سعودي، وكذلك لم يتم تحديد سعر الكاش، وسيارة تويوتا ياريس 2020 بقسط شهري 1200 ريال سعودي.

سيارات مستعملة للبيع تويوتا كورولا

احصل على سيارة تويوتا كورولا أيضًا من خلال فرع الدمام، وتعمل السيارة بنظام الأوتوماتيك وبضمان حتى ثلاث سنوات، ودفعات شهرية تصل إلى 1621 ريال سعودي وقد تم الإعلان عن أن سداد قيمة الدفعة الأخيرة تصل إلى 14145 ريال سعودي، وفترة سداد حتى خمس سنوات كاملة.

عبداللطيف جميل تقسيط سيارات مستعملة

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن السيارات المستعملة من خلال عبداللطيف جميل عبر التالي: