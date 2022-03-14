نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 وظائف عسكرية رجال عبر job.sang.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل، للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية رجال للوظائف العسكرية بجميع مناطق المملكة، لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وفق شروط وضوابط تم وضعها لاختيار أفضل العناصر، لذلك يجب على الراغبين في الالتحاق بوزارة الحرس الوطني توظيف سرعة التسجيل في الموعد المحدد، حيث أنه لا ينظر للطلبات التي تأتي قبل أو بعد هذا الموعد.

كما يجب على من يرغب في التسجيل قراءة شروط وظائف الحرس الوطني رجال 1443 بعناية قبل الشروع في التسجيل، مع ضرورة تجهيز وتحضير كافة المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل، والعمل على تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية بكل دقة مع إرفاق كافة المستندات بها حتى يتم قبول طلب التسجيل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط تقديم الحرس الوطني رجال 1443، وموعد وشروط التقديم عبر موقعكم المفضل ثقفني.

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1443

يتم التسجيل في الحرس الوطني وظائف إلكترونياً وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني الإلكتروني job.sang.gov.sa.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والنقر على الإقرار الموجود أسفل الصفحة.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بكل دقة ودون أخطاء حتى يتم قبول طلب التسجيل.

النقر على أيقونة “حفظ” وفي حال تم قبول الطلب سوف يتم التواصل معك من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال رسالة عبر الجوال الخاص بك.

شروط وظائف وزارة الحرس الوطني

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً للخدمة العسكرية. تناسب الطول مع الوزن وفق المعايير الصحية المعتمدة من الوزارة. يجب ألا يكون المتقدم موظفاً في أي وظيفة حكومية أو سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري. معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم وإرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة. حصول المتقدم على المؤهل المطلوب للرتبة. يشترط اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس والشروط

– تخصص علم نفس، خدمة اجتماعية:- ويشترط ألا يقل التقدير عن جيد، إحضار مشهد من الجهة التعليمية موضحاً فيه انتظام الدراسة ومدتها، بطاقة تصنيف سارية المفعول.

التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم والشروط:-

– تخصص اتصالات “خريجي كلية الاتصالات”، الشروط:- إرفاق الخبرات والدورات في نفس مجال التخصص.

رابط تقديم تجنيد الحرس الوطني وموعد التقديم

سوف يتم فتح البوابة الإلكترونية job.sang.gov.sa يوم الأحد بتاريخ 17\08\2022، ويستمر التسجيل لمدة 5 أيام لاستقبال طلبات التجنيد.