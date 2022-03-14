شروط حملة الراجحي للحج للمواطنين والمقيمين 1443

تُعد شروط حملة الراجحي للحج 1443 هي المنفذ الأقوى للفوز برحلة الحج، حيث تعتبر حملة الراجحي هي أبرز وأشهر حملات الحج في المملكة العربية السعودية، فهي تمنح الحجاج العديد من المميزات الرائعة ومن أبرزها التمكن من أداء كافة مناسك الحج مجانًا، بمعنى إنها تتم على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي لهذا يبحث الكثيرون عن التعرف على الشروط التي تم طرحها.

شروط حملة الراجحي للحج 1443

أعلن الراجحي للحج أنه يمكن لكافة المواطنين السعوديين التقديم على الحج من خلال حملات الحج المطروحة، ولكن لابد من توافر شروط حملة الراجحي للحج 1443 في المواطن المتقدم ويمكن حصر تلك الشروط فيما يلي :-

أولًا يجب العلم أن تلك الحملة مطروحة فقط للمواطنين السعوديين، لهذا يشترط أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

كما يشترط على المتقدم أن يقوم بإرفاق صورتين من كرت الأسرة الخلفي والأمامي للعائلة في الملف المقدم.

بجانب أن المتقدم لابد أن يكون ليس لديه القدرة المادية على تسديد كافة تكاليف الحج.

بالإضافة إلى أنه في حال وجود محرم مع السيدة التي يبلغ سنها أقل من 45 سنة، لابد من تقديم إثبات رسمي يثبت صلة قرابة لتلك السيدة.

علاوة على أنه يتطلب إرفاق صورة من أصل مستند يوفي في محتواه درجة القرابة للحاج.

كما يجب أن يكون الحجز قد تم عبر المسار الإلكتروني المقرر، وأيضًا لابد أن يكون لدى الحاج هاتف محمول لكي يسهل التواصل معه.

بجانب أنه يشترط على أن المتقدم يجب أن يكون عمره أكثر من 25 سنة، بينما سن المرافقة لا يقل عن 18 سنة.

بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون الحاج لم يسبق له الحجم من ذي قبل.

شروط حملة الراجحي للمقيمين 1443

من الجدير بالذكر أن حملة الراجحي للحج لم تشمل فقط المواطنين السعوديين بل قد استفاد منها المقيمين داخل المملكة العربية السعودية والتي تنطبق عليهم شروط حملة الراجحي للحج 1443 للمقيمين وهي كما يلي: