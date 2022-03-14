حل مشكلة تعليق خدمة المباشر للأفراد في تطبيق الراجحي الجديد

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عمر شويل - جدة خدمة المباشر للأفراد في تطبيق الراجحي الجديد لا تزال تسبب مشاكل لدى العديد من مستخدمي تطبيق الراجحي موبايل بالرغم من تحديث النسخة الجديدة من تطبيق الراجحي على هواتفهم خلال المدة التي أعلنت عنها خدمة العملاء في مصرف الراجحي حيث تم وقف التطبيق القديم مطلع الشهر الجاري وإتاحة تحميل تطبيق الراجحي الجديد عبر متجر التطبيقات في جوجل بلاي ومتجر التطبيقات في آبل لمستخدمي هواتف أيفون التي تنتشر بشكل كبير في السعودية.

تعليق خدمة المباشر للأفراد في تطبيق الراجحي

المباشر للأفراد هي أهم خدمات تطبيق الراجحي موبايل. وتتيح الخدمة لأي من عملاء مصرف الراجحي أن يقوم بعملية تحويل الأموال من حسابه إلى حسابات المستفيدين الآخرين سواء كان المستفيد في بنك محلي داخل السعودية أو في بنك أجنبي في أي من دول العالم خارج المملكة. ويتم تحويل الأموال في خدمة المباشر للأفراد في تطبيق الراجحي عن طريق إضافة مستفيد محلي أو مستفيد أجنبي وإضافة بيانات حساب المستفيد البنكية وكذلك إضافة المعلومات الشخصية.

شروط استخدام المباشر في تطبيق الراجحي الجديد

يجب أن يكون مستخدم التطبيق من عملاء مصرف الراجحي.

كما يجب أن تكون عملة الحساب بالريال السعودي لكن يتم تحويل المبلغ للمستفيدين الأجانب بالدولار.

أيضا يجب أن تكون الهوية الوطنية لمستخدم التطبيق سارية حيث لا يتم تحويل الأموال إذا انتهت صلاحية البطاقة.

بعد التحويل تصل رسالة تأكيد إلى جوال العمل تتضمن بيانات الحوالة سواء المحلية أو الدولية.

رسوم تحويل الأموال عبر تطبيق الراجحي

وخلال الفترة من 31 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر لن يتم تحصيل أية رسوم على تحويل الأموال عبر خدمة مباشر الأفراد عبر تطبيق الراجحي الجديد. وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي قامت بها البنوك السعودية فيما يتعلق بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر من المستفيدين في ظل انتشار فيروس كورونا في السعودية وجهود المملكة لمنع انتشار العدوى.

حل مشكلة تعليق المباشر في تطبيق الراجحي الجديد

ويمكن حل مشكلة المباشر من خلال الدخول على موقع مصرف الراجحي على الانترنت ومن ثم الدخول على صفحة المباشر للأفراد وإدخال البيانات الشخصية وبيانات الحساب البنكي ثم بدء تحويل الأموال.

تحديث تطبيق الراجحي موبايل

وفي مارس 2022 أعلن مصرف الراجحي عن إطلاق تحديث تطبيق الراجحي موبايل. وتضمن التحديث السماح لأي شخص حتى لو كان من غير عملاء بنك الراجحي أن يفتح التطبيق، ويحوّل الأموال محليًا ودوليًا. ويدفع كل فواتيره من أي بطاقات مصرفية. كل هذا يتم في لحظة واحدة عبر تطبيق الراجحي موبايل الجديد.