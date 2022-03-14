“وظائف عسكرية” رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني للرجال 1443 شروط وظائف الخدمة العسكرية

التسجيل في وظائف الحرس الوطني، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها الآن من خلال محركات البحث، من قبل الرجال في المملكة من حملة الشهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، بعد أن تم الإعلان اليوم عبر الحساب الرسمي للحرس الوطني على موقع الرسائل القصيرة تويتر، عن فتح باب التسجيل والقبول للرجال من السعوديون، للتسجيل للالتحاف بالخدمة بالخدمة العسكرية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الشروط العامة للتسجيل، وموعد بداية ونهاية التسجيل حتى يتمكن الشباب المنطبق عاليه الشروط، الدخول على الموقع الإلكتروني والتسجيل على الوظائف.

الوظائف العسكرية من أهم الوظائف التي يحرص الشباب على الالتحاق بها، لما لها من مميزات كبيرة يتحصل عليها المنتسبين لتك الوزارات، وكذالك شرف العمل في الوظائف العسكرية، وخدمة الوطن من أسمى الوظائف، وجاء في إعلان التوظيف أن عملية التسجيل يجب أن تكون سليمه، والبيانات المسجلة يجب تطابقها مع البيانات للجهات ذات الشأن، حتى يتم القبول النهائي للوظائف بعد استكمال جميع إجراءات القبول، ومراجعة ومطابقة المستندات، بعد التسجيل في وظائف الحرس الوطني لشغل الوظائف المعلن عنها خلال فترة التسجيل.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 14, 2022

موعد التسجيل في وظائف الحرس الوطني

يبدأ التسجيل من يوم الأحد 2022/03/20 الموافق 17 من شهر شعبان 1443.

وينتهي التسجيل يوم الخميس 2022/03/24 الموافق 21 من شهر شعبان 1443.

طريقة التسجيل في وظائف الحرس الوطني

الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني sang.gov.sa .

. من الصفحة الرئيسية أضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

وأنقر بعد ذالك على التسجيل والقبول.

أنقر على تسجيل طلب جديد وبعدها أملء البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

ثم أنقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

وأخيراً أضغط إرسال الطلب ليتم إتمام عملية التسجيل الإلكتروني على الوظائف.

الشروط العامة للتسجيل في الوظائف

أن يكون المتقدم للوظائف سعودي المنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. التمتع بحسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. أن يتمتع بالياقة الصحية الجيدة والطول لا يقل عن 160 سم والعمر لا يقل عن 18 عام. أن لا يكون موظف في أي جهة حكومية أو خاصة. أن يكون حاصل على الشهادة العلمية المطلوبة وفي حالة أن الشهادة من الخارج يجب معادلاتها من وزارة التعليم السعودية. في حالة أن كان المتقدم متزوج يشترط أن تكون الزوجة سعودية. اجتياز جميع مراحل القبول المقررة والمقابلات الشخصية المحددة لشغل الوظائف المعلن عنها.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف العسكرية لحملة البكالوريوس

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس تخصص “علم نفس، خدمة اجتماعية”. أن يكون التقدير العام لا يقل عن جيد ويفضل التقدير الأعلى. مشهد من الجهة ألتعليمه موضحا بها نظام الدراسة ومدتها. بطاقة تصنيف وتكون سارية المفعول.

شروط الوظائف العسكرية لحملة الدبلوم