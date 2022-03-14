منصة سلفة قرضك منها يصل الى ٥٠٠٠ ريال سعودى اعرف شروط التسجيل 2022

نتحدث مع متابعينا الكرام عن منصة سلفة الالكترونية، جميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، يمكنهم التسجيل داخل منصة سلفة والحصول على قرض يصل الى ٥٠٠٠ ريال سعودى، فى ١٥ دقيقة فقط يمكن للعميل ان يحصل على القرض بشكل فورى وسريع بشرط أن يكون حاصلا على الجنسية السعودية، فأن منصة سلفة تقدم تمويل شخصى بطريقة مختلفة للمواطنين السعوديين، فأن منصة سلفة تعتمد على أحدث التكنولوجيا والتقنيات المالية التى تساعد عملائها على رفع مستوى المعيشة الخاصة بهم، وايضا تلبى جميع الاحتياجات الشخصية والأسرية، فقامت منصة سلفة والمصرحة من البنك المركزى السعودي لتقديم التمويل للمواطنين السعوديين بشرط أن تتوافر فيهم الشروط التى وضعتها منصة سلفة، فمن خلال الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية يمكنك القيام بالتسجيل للحصول على قرض منصة سلفة بشكل الكترونى ويتم تسجيلك بكل سهولة ويسر، للعلم جميع عمليات التمويل داخل منصة سلفة جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فمن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام كيفية الحصول على قرض منصة سلفة.

كيفية الحصول على قرض منصة سلفة

اولا: الدخول مباشرة على الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة.

ثانيا: القيام بالبدء في تسجيل الدخول من خلال إدخال كافة بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال الخاص بك.

ثالثا: قم بكتابة البريد الالكترونى الخاصة بك، ثم قم بكتابة كلمة المرور ويجب ان تكون مكونة من ٨ حروف باللغة الانجليزية وان تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وبها رقم على الاقل ومن ثم الضغط علي طلب التمويل .

رابعا: قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بمنصة سلفة.

خامسا: قم بالضغط على كلمة تمويل شخصي فعند اتباع هذة الخطوات والدخول على الحساب الخاص بمنصة سلفة الالكترونية يحب أن تقوم بتحديد المبلغ الذي تريدة وايضا قم بتحديد مدة السداد بالطريقة التى تناسبك.

الشروط الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية

اولا: للمتقدم الى منصة سلفة يجب ان يكون حاملا الجنسية السعودية. ثانيا: للمتقدم الى منصة سلفة يجب ان يكون عمره مابين ١٨ عاما وحتي ٦٠ عاما اى يكون كامل الأهلية. ثالثا: الحد الأدنى للراتب الخاص بالعميل لا يقل عن ٤٠٠٠ ريال سعودى. رابعا: تكون مدة العمل الخاصة بة فى القطاع الحكومى لا تقل عن ٣شهور وإذا كان فى القطاع الخاص لا تقل عن ٦ شهور.

واخيرا قمنا بعرض طريقة الحصول على قرض منصة سلفة وايضا الشروط الخاصة بمنصة سلفة ونتمنى من الله ان نكون افدناكم وان تنال اعجابكم.