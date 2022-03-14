رابط التقديم للحرس الوطني 1443 وزارة الحرس الوطني فتح باب التسجيل عبر sang.gov.sa

رابط التقديم للحرس الوطني 1443، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً من مختلف المؤهلات بالمملكة العربية السعودية، وخلال الساعات الأخيرة زاد البحث عن تفاصيل التسجيل للخدمة العسكرية بالحرس الوطني، بعد إعلان وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم للخدمة العسكرية رجال بمختلف مناطق المملكة، لحملة البكالوريوس والدبلوم ولحملة الثانوية العامة وما يعادلها، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بعرض أهم الأخبار التي تهم المواطن بمختلف البلدان، وذلك من خلال مصادرها الرسمية ونعرض التفاصيل مع الرابط الرسمي للتسجيل.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 14, 2022

رابط التقديم للحرس الوطني 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “sang.gov.sa“.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد التسجيل

يبدأ التسجيل على الخدمة العسكرية للحرس الوطني رجال، من يوم الأحد الموافق 17 شعبان 1443، الموافق 20 مارس 2022، ويستمر التقديم حتي يوم الخميس الموافق 21 شعبان 1443، الموافق 24 مارس 2022، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

المؤهلات والتخصصات المطلوبة

حملة البكالوريوس تخصص “علم النفس، خدمة اجتماعية”، على أن يكون التقدير جيد، وبيان من الجهة التعليمية مبين فيه انتظام الدراسة ومدتها، بطاقة تصنيف سارية المفعول الحاصلين على شهادة الدبلوم خريجي كلية اتصالات تخصص اتصالات، على أن يتم إرفاق الدورات والخبرات التي حصل عليها المتقدم في التخصص في حال وجودها حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها —————————————————————

شروط التقديم للحرس الوطني