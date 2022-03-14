كيف احول فلوس من تطبيق الراجحي الجديد

من أبرز الأسئلة التي شغلت تفكير الكثيرون هي كيف احول فلوس من تطبيق الراجحي إلى حساب محلي أو حساب دولي، كما يرغب العديد في التعرف على كيف يمكن إضافة مستفيد إلى بنك الراجحي ومها هو أكبر مبلغ يمكن تحويله من خلال بنك الراجحي لكافة العملاء داخل وخارج المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نقدم لكم اليوم عبر السطور القادمة كافة التفاصيل اللازمة عن هذا الموضوع فيما يلي.

كيف احول فلوس من تطبيق الراجحي

أعلن بنك الراجحي السعودي أنه أصبح من الآن الفرصة أمام كافة العملاء لتتمكن من تحويل فلوس عبر تطبيق الراجحي، وقد جاءت الإجابة على سؤال الكثيرون حول كيف احول فلوس من تطبيق الراجحي من خلال الخطوات التالية:

أولًا يتطلب تحمل تطبيق الراجحي على الهاتف الآيفون من خلال رابط تحميل التطبيق.

كما يمكن تحميل تطبيق الراجحي على الجوال الاندرويد عبر رابط تحميل التطبيق.

ثم بعد ذلك قم بالذهاب إلى التطبيق من على الهاتف وقم بفتحه.

ومن بعدها قم بتسجيل الدخول إلى الأفراد الراجحي عبر تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالتطبيق.

انتظر قليلًا استقبال رمز التحقق على رقم هاتفك من قبل تطبيق الراجحي على الرقم المسجل داخل منصة أبشر، ثم قم بتسجيله في الخانة المخصصة له.

انقر على خيار التحويل، ثم قم بتحديد المستفيد من الخيارات المطروحة أو قم بإضافة مستفيد جديد.

ثم حدد المبلغ المراد تحويله بالريال السعودي.

ومن بعد ذلك أنقر فوق أيقونة التالي، الآن بالفعل قد نجحت عملية التحويل من قبل تطبيق الراجحي.

وعلى الفور سوف يتم إرسال رسالة لك تحتوي على أنه عملية التحويل تمت بنجاح.

أنواع المستفيدين داخل تطبيق الراجحي

بعد التعرف على إجابة كيف احول فلوس من تطبيق الراجحي، يمكن لجميع العملاء اختيار أي من المستفيدين الذين تم طرحهم داخل تطبيق، ويمكن حصر تلك المستفيدين فيما يلي:-