منصة أدرس الإلكترونية التعليمية الوافدين في الجامعات السعودية 2022 قامت المملكة السعودية بالإعلان عن إطلاق منصة جديدة وهي منصة ادرس الإلكترونية التعليمية لجميع الوافدين داخل وخارج المملكة السعودية الذين حصلوا على الثانوية العامة وهذا الأمر سوف يساعد الطلاب على الدخول إلى الجامعات السعودية بمعرفة أهم الدراسة، كما يوجد العديد من المميزات التي سوف تتوفر في هذه المنصة التعليمية أنه سوف يتم إطلاق منصة جديدة ولكن لم يتم تحديد مواعيدها، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذه بمنصة أدرس الإلكترونية وأهم شروط التقديم على المنصة والمميزات الموجودة فيها.

منصة أدرس الإلكترونية للوافدين

قامت المملكة السعودية بإطلاق هذه المنصة التعليمية حتى يتمكن الجميع من الذهاب إلى الجامعات داخل المملكة السعودية وتقديم المنح الدراسية لجميع الوافدين داخل وخارج المملكة السعودية للعمل على تطوير القطاع التعليمي في البلاد مع توسيع المعارف إلى الآخرين في التعليم التشاركي ونظر لرؤية المملكة في 2030 في تطوير التعليم بطريقة مختلفة.

شروط التقديم على منصة أدرس

تم تحديد بعض الشروط المبدئية من خلال التقديم على منصة أدرس للوافدين من المملكة أو خارج المملكة وهي أن يكون حاصل على الثانوية العامة وهذا الطالب عمرة لا يتعدى السادس والعشرين ولم يقوم بالتقديم في منح أخرى داخل المملكة.

أهم مزايا منصة ادرس السعودية