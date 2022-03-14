طريقة الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن 1443 من الأمور التي تهم مستفيدي حساب المواطن من مواطني المملكة، لذا يرغبون في التعرف على كيفية الاعتراض بعد الإعلان عنها مباشرة خلال فترة مُعينة تم تحديدها من قبل القائمين على البرنامج، والجدير بالذكر أن السعودية تقدم الكثير من برامج الإعانات والمساعدات لكافة مواطنيها للعيش حياة كريمة، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

طريقة الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن 1443

يُمكنك الاعتراض على نتائج الأهلية عن طريق ما يلي:

الذهاب مباشرة إلى رابط موقع حساب المواطن الرسمي.

سجل دخول في حساب المستفيد ثم إدخال البيانات المطلوبة.

أكتب رمز التحقق ثم انقر لكتابة الرمز التحقق المرئي.

قم بقراءة التنبيه ثم حدد نوع المرفق ثم أضغط على خانة الاعتراض.

كتابة البيانات المطلوبة ثم أنقر على خانة استعراض ثم اختر المرفق من ذاكرة التخزين.

النقر أخيرًا على رفع الملفات.

كيف أعرف أني مؤهل عبر حساب المواطن

تستطيع التعرف إذا كنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا عبر الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

سجل دخول ثم أنقر على خانة الدخول.

النقر على خانة داسة الأهلية ثم أطلع على التفاصيل.

الاستعلام عن حساب المواطن

يُمكنك الاستعلام عن حساب المواطن بكل سهولة عبر الآتي:

انتقل مباشرة إلى حساب المواطن.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

النقر على سجل دخول ثم أدخل البيانات المطلوبة.

اختر أيقونة الاستعلام ثم أنقر عليه.

سوف تظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بحساب المواطن.

طرق التواصل مع حساب المواطن

يُمكنك التواصل مع حساب المواطن عن طريق ما يلي:

تواصل عبر الرقم الخاص بحساب المواطن 19912.

يُمكنك التواصل عبر خدمة صوتك مسموع وأيضًا عبر البريد الإلكتروني الخاص بحساب المواطن طوال الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

رابط تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية

يُمكنك تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن فور الإعلان عنها واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول لكي تقديم طلبات الاعتراض للحصول على نتيجة سواء بالموافقة أو الرفض.