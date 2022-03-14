البنك المركزي السعودي يحدد أوقات عمل البنوك في رمضان واجازة عيد الفطر والأضحى 1443

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عمر شويل - جدة أعلن البنك المركزي السعودي، استعداداً لاستقبال شهر رمضان وعيد الفطر والأضحى المباركين، عن مواعيد دوام البنوك خلال هذه المناسبات وذلك حتى يكون المواطنين على علم تام بتلك المواعيد، وذلك لما في شهر رمضان المبارك وموسم العيدين من خصائص ومظاهر احتفاليه تميزهما عن باقي شهور العام، كذلك فقد تضمن بيان البنك المركزي السعودي تحديد أيام أجازات عيد الفطر والأضحى المباركين.

البنك المركزي السعودي يحدد أوقات عمل البنوك في رمضان وإجازة عيد الفطر والأضحى 1443:-

وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي، فإن أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك، ستكون اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، كما ستكون أوقات العمل بالنسبة لمراكز التحويل المالية التابعة للبنوك ستكون اعتباراً من الساعة 9.30 صباحاً وحتى الساعة 5.30 مساءً بواقع 6 ساعات عمل مرنة.

وبالنسبة لمواعيد إجازات البنوك في عيدي الفطر والأضحى المباركين فهي كالتالي:-

* تبدأ إجازات البنوك في عيد الفطر المبارك اعتباراً من نهاية يوم عمل يوم الخميس الموافق 27 رمضان 1443 الموافق 28 أبريل ميلاديه، على أن تستأنف البنوك عملها بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 شوال 1443هـ الموافق 8 مايو 2022، أي بواقع إحدى عشرة يوماً أجازة رسمية للبنوك.

* تبدأ إجازات عيد الأضحى المبارك اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443 الموافق 6 يوليو 2022، على أن تستأنف البنوك عملها بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 14 ذي الحجة 1443 الموافق 13 يوليو 2022.

وبالنسبة لأيام الحج فقد تضمنت تعليمات البنك المركزي بأن تبقي مكاتب البنوك وكافة فروعها الأخرى في مدن حجاج البحر والجو والمشاعر المقدسة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وكافة المنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة في موسم الحج بما في ذلك أيام الجمع والسبت، من اجل خدمة زوار وحجاج ومعتمرين البيت الحرام.

ونبه البنك المركزي على كافة البنوك بضرورة فتح عدد من فروعها بالإضافة إلى مراكز التحويل المالية في الأماكن المزدحمة والمأهولة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة إلى ذلك بما في ذلك المطارات والمنافذ الحدودية على أن يتم تحديد أسماء وعناوين هذه الفروع وإعلان البنك المركزي بها بأية وسيلة مناسبة.