نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات بنك الرياض تصل إلى 500 ألف ريال تعرف على أنواع التمويلات واختار ماشئت في المقال التالي
تمويلات بنك الرياض تصل إلى 500 ألف ريال تعرف على أنواع التمويلات واختار ماشئت، يعمل بنك الرياض على تقديم جميع أنواع التمويلات التي يبحث عنها المواطنين السعوديين، والتي تساعد في سد احتياجاتهم الأساسية، أو مساعدتهم على الزواج وبناء المسكن، أو الاستثمار من أجل التغلب على أعباء الحياة، فهمها كانت غايتك من التمويل ستجد ما يناسبك من تمويلات بنك الرياض، حيث يقدم تمويلات تصل إلى 500 ألف ريال سعودي بصافي ربح تنافسي، وهذا التمويل لا يقتصر على فئة معينة من السعوديين، بل يمتد ليشمل أصحاب المهن الحرة أيضا، ويمنح العملاء فرصة مناسبة للسداد على حسب حالته المالية وقدرته على السداد.
تمويلات بنك الرياض
يقدم البنك للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ثلاث أنواع من التمويلات، وهم:
تمويل المرابحة
- تمويل المرابحة من التمويلات الشخصية التي يقدمها البنك عن طريق سيولة نقدية.
- أو امتلاك أسهم في البنك وفقا لقوانين البنك وبما يتفق مع أحكام شريعة الإسلام.
تمويل التورق
- تمويل التورق هو أحد برامج بنك الرياض التي وضعها لتوفير السيولة اللازمة للمواطن.
- كما يمتاز بسهولة السداد، و أرباح غير قابلة للمنافسة.
التمويل التعليمي
إذا كنت تمتلك أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، يمكن الحصول على تمويل تعليمي من بنك الرياض، حتى تتمكن من سداد الأقساط الخاصة بالمدارس، ويتميز هذا التمويل بعدم وجود هامش أرباح على مبلغ التمويل.
شروط تمويلات بنك الرياض
- توجد بعض الشروط والضوابط الخاصة من أجل الحصول على التمويل قد وضعها البنك.
- أن يزيد عمر المتقدم للتمويل عن 25 عام.
- أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين.
- كما يمكن لغير السعوديين الاستفادة من التمويلات بشرط أن يكون من عملاء المصرفية الخاصة، و المصرفية الذهبية، والمصرفية الماسية.
- أن يكون دخل المتقدم للتمويل 30 ألف ريال سعودي أو أكثر.
- كما تتراوح قيمة التمويل الذي يمكن الحصول عليه ما بين 50 ألف ريال إلى 500 ألف ريال سعودي.
- يتيح بنك الرياض إمكانية السداد خلال 3 سنوات من تاريخ الحصول على التمويل.
- لابد للمتقدم للتمويل أن يكون قد قضى عام على الأقل في المؤسسة التي يعمل بها سواء حكومية أو خاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويلات بنك الرياض تصل إلى 500 ألف ريال تعرف على أنواع التمويلات واختار ماشئت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.