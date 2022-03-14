تمويلات بنك الرياض تصل إلى 500 ألف ريال تعرف على أنواع التمويلات واختار ماشئت، يعمل بنك الرياض على تقديم جميع أنواع التمويلات التي يبحث عنها المواطنين السعوديين، والتي تساعد في سد احتياجاتهم الأساسية، أو مساعدتهم على الزواج وبناء المسكن، أو الاستثمار من أجل التغلب على أعباء الحياة، فهمها كانت غايتك من التمويل ستجد ما يناسبك من تمويلات بنك الرياض، حيث يقدم تمويلات تصل إلى 500 ألف ريال سعودي بصافي ربح تنافسي، وهذا التمويل لا يقتصر على فئة معينة من السعوديين، بل يمتد ليشمل أصحاب المهن الحرة أيضا، ويمنح العملاء فرصة مناسبة للسداد على حسب حالته المالية وقدرته على السداد.

تمويلات بنك الرياض

يقدم البنك للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ثلاث أنواع من التمويلات، وهم:

تمويل المرابحة

تمويل المرابحة من التمويلات الشخصية التي يقدمها البنك عن طريق سيولة نقدية.

المرابحة من التمويلات الشخصية التي يقدمها البنك عن طريق سيولة نقدية. أو امتلاك أسهم في البنك وفقا لقوانين البنك وبما يتفق مع أحكام شريعة الإسلام.

تمويل التورق

تمويل التورق هو أحد برامج بنك الرياض التي وضعها لتوفير السيولة اللازمة للمواطن.

كما يمتاز بسهولة السداد، و أرباح غير قابلة للمنافسة.

التمويل التعليمي

إذا كنت تمتلك أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، يمكن الحصول على تمويل تعليمي من بنك الرياض، حتى تتمكن من سداد الأقساط الخاصة بالمدارس، ويتميز هذا التمويل بعدم وجود هامش أرباح على مبلغ التمويل.

شروط تمويلات بنك الرياض