نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة تحديث الصكوك من بوابة ناجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة ناجز بالمملكة العربية السعودية خدمات وزارة العدل ، أو الخدمات العدلية الإلكترونية عبر قاعدة البيانات العملاقة علي موقعها الإلكتروني لكافة المنتفعين من خدمات وزارة العدل السعودية بالمملكة ، ومن ضمن الخدمات الهامة التي يوفرها الموقع خدمة تحديث الصكوك من بوابة ناجز ، وهذه الخدمة تعطي أصحاب الأملاك والعقارات المقدرة علي تقديم طلبات تحديث معلومات صكوك الملكية اليدوية الخاصة بممتلكاتهم ، ومن ثم يقوم أصحاب الطلبات بمراجعة مكتب كتابة العدل بالوزارة لاستكمال باقي الإجراءات لتوثيق الصكوك وتوثيق الوصية عبر بوابة ناجز ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم متطلبات خدمة التحديث عبر الموقع وطريقة التحديث بالخطوات التفصيلية ، كما يمكنكم التعرف علي المزيد من خدمات منصة ناجز من وزارة العدل السعودية عبر البوابة الرئيسية لموقع الوزارة ، والتي تقدم من خلالها وزارة العدل خدماتها المختلفة إلكترونياً

متطلبات خدمة تحديث الصكوك من بوابة ناجز

لتنفيذ خدمة تحديث الصكوك العقارية من خلال بوابة منصة ناجز الرقمية عليك توفير بعض المتطلبات كالآتي يليها الانتقال إلى خدمات تحديث الصكوك:

أولاً : عليك إرفاق صورة ضوئية من إثبات الملكية من الجهتين الأمامية والخلفية.

ثانياً : عليك إرفاق صور ضوئية من كافة الملفات والمستندات التي تدعم إثبات الملكية في حال توافرها.

ثالثاً : يجب أن يكون الصك غير مسجل رقمياً قبل ذلك.

رابعاً : يجب توفير أصل الصك الخاص بالملكية.

خامساً : لابد أن يكون أصل الصك صادر عن كتابة العدل السعودية ومملوك لصاحب الصك بصورة كاملة.

سادساً : في حالة ما كان المستند لا يحتوي علي رقم هوية مالكة ، فيجب علي صاحب الطلب إرفاق ما يثبت ملكيته له من مستندات.

الفيديو التالي يوضح الخطوات التفصيلية لتحديث الصك العقاري عبر بوابة ناجز الإلكترونية :

الخطوات اللازمة لتحديث الصك إلكترونياً

للقيام بعملية تحديث صك الملكية رقمياً عليكم بإتباع الخطوات التالية و الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية ونتعرف علي خطوات تحديث الصكوك الإلكترونية عبر بوابة ناجز :

أولاً : يقوم صاحب الطلب بالدخول لصفحة خدمة الصكوك علي البوابة الإلكترونية ناجز.

ثانياً : الانتقال إلى خدمات تحديث الصكوك و يقوم صاحب الطلب بالموافقة علي الإقرار والتعهد الإلكتروني.

ثالثاً : يقوم بتعبئة كافة معلومات صاحب الطلب مالك الصك.

رابعاً : يقوم مقدم الطلب بكتابة كافة بيانات الصك مع إرفاق كل المستندات المطلوبة.

خامساً : وأخيراً يقوم بإرسال الطلب.

و تبدا العملية بتقديم طلب من المستفيد عبر موقع وزارة العدل ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل ، وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلي صك إلكتروني.

شروط تقديم طلب تحديث صك عقاري

تضع وزارة العدل السعودية عبر بوابة ناج مجموعة من الشروط لتقديم طلب تسجيل صك عقاري إلكتروني وهي :