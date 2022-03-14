نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل برنامج دعم مربي المواشي على منصة الدعم أنعام mewa.gov.sa صغار مربي الماشية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل برنامج منصة دعم صغار مربي الماشية أنعام mewa.gov.sa والذين لا يمتلكون بطاقات صحية، وشروط الأهلية لاستحقاق الدعم المُخصص لمربي المواشي، وسنتابع معكم اليوم طريقة التسجيل على برنامج دعم صغار مربي الماشية وهو أحد أهم البرامج الموجهة للتنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي يختص بدعم مربي الماشية، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية يعمل بموجب مظلة برنامج الإعانات الزراعية الغير مستردة، حيث وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة جل اهتمامها للنهوض بالثروة الحيوانية بالمملكة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الثروة وتنميتها، بهدف توفير الغذاء المُنتج على الأراضي السعودية، والحد من الاستيراد، وهذا البرنامج يُحقق رؤية المملكة 2030.

رابط تسجيل برنامج دعم مربي المواشي على منصة الدعم أنعام mewa.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على توتير، حيث أعلنت الوزارة عن تغيير موعد نزول وصرف قيمة دعم صغار مربي الماشية، وأشارت الوزارة إلى طريقة الحصول على الدعم المقدم لمربي المواشي، وكذلك أنواع الماشية التي يستهدفها البرنامج.

الفيديو السابق يشرح كيفية التسجيل في بوابة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، وهو برنامج أحد برامج التنمية الريفية المستدامة في نسخته الجديدة، والذي يُحقق رؤية المملكة 2030، ويتم التسجيل وفق شروط مُحددة أعلنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أما عن طريقة التسجيل في البرنامج فتتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط التسجيل التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة .

. النقر على أيقونة طلب الخدمة.

الضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد في أسفل الصفحة.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

أكد كلمة المرور التي اختارتها سابقاً.

قم بإدخال تاريخ الميلاد.

إضافة رقم الهاتف الجوال.

أُنقر على أيقونة تأكيد.

سيتم فتح صفحة جديدة أدخل بها جميع البيانات المطلوبة.

الصور التالية ستشرح تفاصيل التقديم على منصة دعم صغار مربي الماشية.

شروط التسجيل في برنامج دعم مربي الماشية على رابط mewa.gov.sa

البرنامج متاح للمواطنين السعوديين الجنسية وحاملي بطاقات التنقل.

يجب أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

أن يكون المتقدم من صغار مربي المواشي .

عدم العمل أو الاشتغال بوظيفة سواء حكومية أو قطاع عام أو خاص.

يُمنع من كان سجيناً أو موقوفاً أو مقيم إقامة دائمة في مركز إيواء.

سن الراغب في التسجيل لا يقل عن 21 سنة.

الحصول على البطاقة الصحية .

الالتزام بكافة الشروط الصحية والفنية الخاصة بتربية الماشية والمُعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يُشترط في المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية .

يتم تقديم الطلب إلكترونياً على الحاسب الألي أو عن طريق تطبيقات الجوال المعتمدة.

الخطوات التي تقوم بها الوزارة بعد التسجيل طلب الحصول على دعم مربي المواشي

التحقق من أهلية الاستحقاق للمتقدم. زيارة ميدانية للتحقق من الموقع وأعداد وأنواع الماشية. البت في أهلية المتقدم واستحقاقه للدعم. سيتم مراجعة الطلب والتحقق من استيفاءه للاشتراطات. ستقوم الوزارة بإشعار المتقدم بحالة الطلب.

متى يتوقف دعم صغار مربي الماشية

في حال وفاة المستفيد لا قدر الله خلال فترة تلقي الدعم.

فقدانه أحد معايير استحقاق الدعم.

عجزه عن ممارسة مهنة تربية الماشية بنفسه.

ثبوت تقديمه بيانا غير صحيح او امتناعه عن تقديمه.

ألية التقديم والتسجيل في برنامج دعم تربية الماشية

التسجيل في بوابة أنعام لإصدار البطاقة الصحية.

تسجيل الدخول في برنامج دعم صغار مربي الماشية.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تعبئة بيانات الطلب.

إرسال الطلب.

مراجعة الطلب من الجهة المختصة.

اعتماد الطلب بعد مراجعته من قبل المختصين.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي تقوم بتقديم المساعدات على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

ويجب أن نشير إلى جهود حكومة المملكة السعودية في سعيها للتوسع في المشروعات الإنتاجية الريفية سواء عن طريق برنامج دعم ريف لدعم الأسر المنتجة وربات البيوت، أو من خلال منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، وتحويل المجتمع السعودي من مجتمع يتلقى الدعم والمساعدات المالية إلى مجتمع إنتاجي.