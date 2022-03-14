نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور منصة الدعم والحماية sbis وموعد صرف الضمان لشهر مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجديد عن موعد صرف الضمان لشهر مارس 2022، خاصة أن شهر رمضان على الأبواب، ومعروف أن شهر رمضان يحتاج إلي إنفاق أكثر من أي شهر أخر، لذا هماك حالة كبيرة من الترقب لصرف راتب الضمان للمستحقين الذين أرسل إليهم رسائل الأهلية لصرف الدفعة الثالثة من الضمان، الذي بدأ مع مطلع العام الحالي 1443 هجري 2022 ميلادي، ونحن عبر موقعكم “ثقفني” سنقدم لكم الموعد وخطوات التسجيل في الضمان المطور، وأهم الشروط الواجب توافرها.

كما هو معلوم أن الحكومة السعودية وهي تضع قانون الضمان الاجتماعي المطور، استهدفت تغير مفهوم الدعم المقدم من تقديم دعم نقدي للمستحقين، إلي النظام الجديد الحالبي الذي يهدف إلي تدريب وتأهيل القادرين على العمل وتوفير فرص عمل لهم، تحقق لهم الدخل المستدام الذي يضمن لهم الحياة الكريمة، وبذالك تكون الدولة قد رفعت عن كاهلها تقديم دعم مالي طوال الوقت للأشخاص القادرين على العمل.

موعد صرف الضمان لشهر مارس 2022

وفقاً لنظام الضمان المطور الجديد فأنه للحصول على الدعم، يجب أولاً التسجيل في الضمان المطور الجديد، عبر رابط منصة الدعم والحماية ومن ثم انتظار نتيجة تقديم الطلب وبعد فحص الطلب وفي حالة أن نتائج الأهلية، مستحق للضمان يتم الصرف من الشهر التالي مباشراً، ولذالك فأن أول وأهم خطوة للحصول على الدعم هو التسجيل الإلكتروني، الذي سنقدمه لكم من خلال الخطوات البسيطة التالية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa .

. الضغط على تسجيل جديد ثم تسجيل البيانات المطلوبة وإنشاء كلمة المرور وتأكيدها.

تسجيل رمز التحقق الذي سيأتي في رسالة نصية عبر رقم الجوال المسجل في البداية.

سوف يتم تحويلك بعد ذالك إلي لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي لتبأ تعبئة الملف.

ثم قم بإرسال الطلب وتابعه من خلال المنصة لمعرفة النتيجة مؤهل أم غير مستحق للدعم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

لكي يتم تحديد موعد صرف الضمان لشهر مارس يجب في البداية استيفاء شروط الحصول على الضمان وهي كما يلي.