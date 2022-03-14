نظام نور حساب ولي الأمر تسجيل دخول 1443 برقم الهوية

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول login، تواكب المملكة تطوير خدماتها بما يتوافق مع الرغبة المتمثلة في تسهيل الوصول للخدمات التعليمية وضمان الاستفادة منها بأبسط الآليات ومن بينها خدمات نظام نور المركزي والذي يمكن تسجيل الدخول من خلاله من قبل ولي الأمر للانتفاع من العديد من خدمات نظام نور ولكن الأهم الآن هو الاطلاع على نتيجة الطلاب من الأبناء وتأتي ضمن الخدمات المتصدرة في الوقت الحالي نظراً لورود إعلان من جانب وزارة التربية والتعليم يؤكد اعتماد نتائج الطلاب عبر نظام نور بتاريخ 10 مارس 1443 ، ونحن بدورنا عبر موقع ثقفني الاخباري نوفر في السطور التالية شرح متعلق باستخراج نتائج الطلاب ضمن خطوات تسجيل الدخول في نور وإعادة ضبط كلمة السر.

نظام نور برقم الهوية Noor Login

إن تسجيل الدخول في نظام نور ولي الأمر يتطلب تسجيل رقم الهوية ،مع رمز التحقق، للوصول الى النظام عبر رابط موقع نور الذي أطلقته وزارة التعليم العالي، ومع نسيان بيانات المستخدم التي تعد أساسية لتسجيل الدخول في حساب نور لولي الأمر يمكن إعادة ضبط كلمة المرور في طور عملية استرجاعها عبر البوابة الالكترونية لنظام نور noor moe gov sa عبر احد الوسائل المقترحة وفيما يلي شرح هذا الاجراء

إعادة ضبط كلمة المرور في نظام نور

الولوج الى الرابط الخاص بموقع نظام نور المركزي من الرابط المرفق،

النقر على خيار باسم “هل نسيت كلمة المرور او اسم المستخدم” للانتقال الى صفحة إعادة ضبط كلمة المرور

تشمل خطوات إعادة ضبط كلمة المرور مطابقة رقم الهوية ورمز التحقق في الصفحة التي يتم توجهيك إليها، ثم النقر على التالي

في الصفحة التالية سيتم توفير خيارات لاسترجاع كلمة السر من خلال رقم الجوال وكذلك البريد الالكتروني في حساب ولي الأمر فقط حدد الطريقة المناسبة لإرسال بيانات المستخدم عبر أحدهما

سيطلب منك النظام المركزي ادخال رقم الجوال او البريد الالكتروني ويتم مطابقتها مع البيانات المعرفة مسبقاً لاستكمال هذه العملية

النقر على أيقونة إرسال

تسجيل الدخول

قم بالولوج الى الموقع الخاص لـ نظام نور او انتقل اليه مباشرة من الرابط المرفق. سوف يستفيد ولي الأمر في تسجيل دخوله في نظام نور من خلال الصفحة الرئيسية عبر إدخال اسم المستخدم+ كلمة السر+ رمز التحقق في الحقول المخصصة لهم. الضغط على تسجيل الدخول

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وهكذا يتمكن ولي الأمر المسجل مسبقاً في نظام نور من الاستفادة بتسجيل دخوله في حسابه باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين به.