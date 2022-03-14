منصة دعم سكني sakani.sa/auth حجز أرض مجانية شروط التقديم والتسجيل نفاذ iam.gov.sa

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عمر شويل - جدة منصة دعم سكني العقارية sakani.sa/auth لحجز الأراضي السكنية المجانية وكيفية وألية وشروط التسجيل والتقديم على موقع سكني من خلال النفاذ الوطني الموحد www.iam.gov.sa على تطبيق سكني المطور الذي يُتيح أفضل طريقة للتسجيل في سكني الأراضي المجانية، كما سنتناول طريقة دخول سكني عن طريق النفاذ الوطني، وموعد صرف ونزول وإيداع الدعم السكني بحسابات المستفيدين، وكذلك طريقة التسجيل والتقديم وشروط الاستفادة من الدعم، هذا وقد أصبح دعم سكني معلق ومعطل نظرا لكثرة الزيارات على الموقع خلال الفترة الماضية.



منصة دعم سكني sakani.sa/auth حجز أرض مجانية شروط التسجيل نفاذ iam.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أنه طلب دعم سكني على المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهي خدمة أتاحتها وزارة الإسكان، حيث تستهدف الوزارة سهولة التسجيل في قوائم الوزارة لطلب الدعم السكني، وذلك بعد التحقق من أهلية الراغبين في التسجيل وفق شروط وضوابط مُعلنة للحصول على دعم سكني، ويتم ذلك بطريقة إلكترونية، حيث يتم قبول الطلب أو رفضه إلكترونيا من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي يمكنها التحقق من بينات مقدم الطلب، حيث تمتلك تلك الجهات قاعدة بيانات المواطنين .

طريقة ومتطلبات التسجيل على منصة سكني النفاذ الوطني الموحد ( تقديم الأراضي السكنية المجانية)

التمنصة دعم سكني sakani.sa/auth حجز أرض مجانية شروط التقديم والتسجيل نفاذ iam.gov.sa

رابط تسجيل الدخول والتسجيل على منصة بوابة سكني

موعد نزول وصرف وإيداع الدعم السكني مارس 2022.

تم تحديد يوم محدد لموعد صرف وإيداع الدعم السكني الشهري، وذلك في الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي، لذلك من المٌقرر نزول الدعم السكني وإيداعه بحسابات العملاء يوم الخميس الموافق 24 من شهر مارس 2022، ويتم الصرف لجميع المستفيدين من برنامج الدعم السكني.

شروط التسجيل في منصة سكني للأراضي المجانية

الجنسية السعودية.

العمر لا يقل عن 25 عام.

يجب أن يكون متزوج وليس أعزب.

الدعم التمويلي لأصحاب الدخل الثابت الذي يضمن سداده للقرض.

نسبة دعم التمويل وفق دخل المستفيد.

لا يجوز في المتقدم أن يكون متملك مسكن وقت التسجيل.

دعم سكني تكون لمرة واحدة، وأن لا يكون المستفيد قد حصل على دعم للسكن من قبل.

يمكن تقليل الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي تقوم بتقديم المساعدات على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

موعد التسجيل على منصة سكني “تسجيل جديد”

صرح القائمون على أمر برنامج منصة سكني عن إمكانية التسجيل لحجز الأراضي السكنية المجانية عن طريق رابط موقع منصة سكني، حيث بدأ التسجيل بالفعل منذ صباح يوم الخميس 20 يناير 2022، والتسجيل متاح حالياً، وبعد التسجيل على المتقدم أن ينتظر وصل رسالة نصيه له على تطبيق سكني، لتحدي هل تم قبوله أو رفضه.