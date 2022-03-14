أفضل وأسوأ 5 سيارات هيونداي hyundai ksa عروض تقسيط السيارات في السعودية

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عمر شويل - جدة منذ تخليها عن السيارات الرخيصة أصبحت هيونداي hyundai واحدة من السيارات الأكثر مبيعًا في تاريخ الشركة التي بدأت انتاجها المستقل لأول مرة عام 1975 عبر هيونداي بوني التي كانت أول سيارة كورية. ومن المثير للاهتمام أن أداء سيارة هيونداي بوني كان مثيراً للإعجاب في الأسواق البريطانية والكندية. ومع ذلك ، لم تتمكن بوني من الوصول إلى الولايات المتحدة لأنها لم تتوافق مع لوائح الانبعاثات. اليوم بدأت هيونداي في الحصول على التقدير الذي تستحقه لابتكاراتها في صناعة السيارات. فيما يلي أفضل خمسة وخمسة طرازات من هيونداي في السوق لعام 2022.

أفضل سيارات هيونداي hyundai في الأسواق 2022

بدأت هيونداي كشركة هندسية وإنشاءات في عام 1947. وفي عام 1968، صنعت هيونداي أول طراز لسيارتها بالشراكة مع شركة فورد موتورز . وفي عام 1975 أطلقت الشركة هيونداي بوني كأول سيارة بتوقيعها.

10 /10 مواصفات هيونداي توسان 2022

هيونداي توسان هي سيارة دفع رباعي ذات خمسة مقاعد ، ويأتي طراز 2022 مع ميزات أمان وتكنولوجيا متقدمة. لأول مرة تأتي توسان Tucson مع ثلاثة خيارات للطاقة ؛ محرك غاز ومحرك هجين ومحرك هجين يعمل بالكهرباء. محرك الغاز هو محرك قياسي سعة 2.5 لتر GDI بقوة 187 حصانًا. أما المحرك الهجين فيأتي بقوة 227 حصانًا بسعة 1.6 لتر. بينما المحرك الكهربائي بقوة 44.2 كيلو وات. وبطارية ليثيوم أيون بقوة 14.9 كيلو وات في الساعة.

هونداي توسان من الخارج

الشكل الخارجي في Hyundai Tucson توسان 2022 مثالي والشبكة تمنحها جرأة قوية من خلال المصابيح الأمامية المدمجة بذكاء في الشبكة. وهناك شاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات في المنتصف وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة. تضمنت هيونداي أيضًا ماسحات زجاج أمامي قياسية مستشعرة للمطر وتحكم متعدد التضاريس.

9/10 هيونداي أيونيك هايبرد 2022

تتمتع سيارة هيونداي أيونيك الهجينة 2022 باقتصاد في استهلاك الوقود يبلغ 55 ميلا في الغالون. يستخدم Hyundai Ioniq بطارية ليثيوم أيون بوليمر ، ومثل العديد من السيارات الكهربائية ، يدعم Ioniq الكبح المتجدد. لجعل الأمور أفضل ، تقدم Hyundai ضمان بطارية لمدة عشر سنوات / 100.000 ميل.

وعلى الرغم من أن طرازي Ioniq hybrid و 2022 Toyota Prius لهما نفس معدل الكفاءة في استهلاك الوقود. إلا أن الطراز Prius لا يحتوي على Apple CarPlay و Android Auto كميزات قياسية أو متوفرة.

8/10 هيونداي كونا 2022 الكهربائية

استنادًا إلى سيارة هيونداي كونا التي تعمل بالبنزين ، فإن هذه السيارة الكهربائية لديها الكثير لتقدمه. تستخدم Kona الكهربائية بطارية ليثيوم أيون بوليمر بقوة 201 حصان ونطاق 258 ميل. بالنسبة لموديل 2022 ، سيحصل السائقون على شاشة تعمل باللمس للوسائط مقاس 10.25 بوصة ، ونظام تثبيت السرعة الذكي ، ومفتاح هيونداي الرقمي ، وضمان بطارية لمدة عشر سنوات / 100،000 ميل.

كما تأتي كونا 2022، مع منفذ شحن منزلي 220 فولت / 24 فولت، ستشحن كونا الكهربائية حتى 100 % خلال 9 ساعات و 15 دقيقة. مع شاحن المستوى III ، يمكن لـ Kona أيضًا شحن سريع 10-80٪ في 47 دقيقة.

7/10 هيونداي سانتافي 2022

سانتافي 2022 هي سيارة دفع رباعي مناسبة للعائلات وتتسع لخمسة مقاعد مع الكثير من المساحة الداخلية. على الرغم من أن هيونداي سانتا في لا تلبي شغف الباحثين عن السيارات السريعة. إلا أن طرازات الدفع الرباعي تسير بشكل جيد. يوفر أعلى مستوى من القطع أداءً في سانتا في قوة 277 حصانًا. مثل معظم سيارات هيونداي تأتي سانتا في مع ميزات السلامة مثل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ والتحكم في ثبات السرعة مع إمكانات التوقف والانطلاق القياسية.

6/10 Hyundai Elantra موديل 2022

مثل طرازات hyundai الأخرى ، تتمتع إلنترا 2022 بالعديد من الميزات التقنية. يتميز الطراز المحدود بالتعرف على الصوت الديناميكي ، وشاشة لمس قياسية مقاس 10.25 بوصة. وبصرف النظر عن الميزات المذهلة ، فقد كانت إلنترا أفضل اختيار السلامة للعام من IIHS من 2010 إلى 2021.