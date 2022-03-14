نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام التكاليف القضائية الجديد وزارة العدل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام التكاليف القضائية الجديد من أكثر الأمور بحثا في المملكة بعد أن أعلنت عنه وزارة العدل، وقد دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي ابتداء من تاريخ يوم الأحد 13 مارس في كل المحاكم بالمملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أنه سيترتب عليه فرض مبالغ مالية كبيرة على الفرد في حال تقديم دعوى مدنية أو جزائية خاصة أو تجارية. كما يتحمل الطرف الآخر المحكوم عليه مبلغ مالي لا تتجاوز قيمته 5% من قيمة المطالبة. والحد الأقصى له هو مليون ريال سعودي. وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام التكاليف القضائية هيئة الخبراء قد جاء في إطار التعديلات الأخيرة التي أقرتها حكومة المملكة فيما يخص الأجهزة العدلية والأنظمة القضائية. وأيضا من أجل التماشي مع التحولات السريعة التي تشهدها المملكة في مختلف الأصعدة. وسنتحدث عن موضوع هذا النظام الجديد الذي تمّ استحداثه في المملكة وكل ما يتعلق به من تفاصيل.

نظام التكاليف القضائية الجديد

يتساءل العديد من المواطنين في المملكة عن طبيعة نظام التكاليف القضائية الجديد الذي أقرته حكومة المملكة. والذي بدأ تنفيذه ابتداء من يوم الأحد 13 مارس 2022. وقد أشارت وزارة العدل في هذا الصدد إلى أنّ هذا النظام يسعى للحد من انتشار الدعاوى الكيدية أو الصورية. مما يؤدي فعليا إلى رفع كفاءة العمل في العدل ويحقق مبدأ العدالة الحقيقة في المملكة. وهذا الأمر يعود بالإيجاب على الهيئة والأفراد أيضا.

إلى جانب ذلك، فإنّ نظام التكاليف الذي تم استحداثه يستثني عدد محدد من الدعاوى. نذكر لكم منها الدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى الدعاوى الجزائية العامة. كما قرر هذا النظام الجديد فرض رسوم التكاليف القضائية المحددة على الدعاوى بمبلغ مالي بسيط لا تتجاوز قيمته خمسة بالمائة من قيمة المطالة، ولا يتجاوز مليون ريال سعودي.

مميزات نظام التكاليف

تجدر الإشارة إلى أنّ نظام التكاليف القضائية pdf يتضمن مجموعة من المعايير والقواعد الخاصة. ويمكن لكل المستفيدين أن يحصلوا على المستندات والأوراق الثبوتية من خلال سداد مبلغ مالي لا يتجاوز ألف ريال. كما يتم فرض دفع مبلغ مالي قيمته 10000 ريال سعودي في حال طلب المواطن الاستئناف أو النقض أو الالتماس، وفيما يلي سنذكر لكم مميزات هذا النظام:

توفير فرص جيدة للمدعي والمدّعى عليه من أجل التفاوض والوصول إلى حل.

كما أنه للنظام فائدة تتمثل في التوفير المادي، إذ يتم المطالبة بدفع مبلغ مالي بنسبة 5% على الدعاوى القضائية.

حسب ما ورد في النظام الجديد فإنّ رئيس المحكمة هو من يحدد قيمة الـ5% بمقابل الاستثناءات والضمانات.

تعد الرسوم التي تم فرضها ضرورية لمصلحة هيئة القضاء من أجل السعي إلى تظويرها.

كما يعتبر هذا النظام أحسن حل للتقليل من الخلافات وإنهاء المشكلة بين المدعي والمدعى عليه.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع نظام التكاليف القضائية الجديد. والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد 13 مارس 2022 بشكل رسمي في المحاكم السعودية، وهو يدخل في إطار التعديلات التي وضعتها هيئة الخبراء بالمملكة العربية السعودية.