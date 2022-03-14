نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر talalshikhfdn مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية “تواصل هاتف” تقديم طلب مساعدة مالية نقدية وعينية في المقال التالي

عمر شويل - جدة talalshikhfdn طرق التواصل مع مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية والتي يمكن من خلالها تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية للفئات من المحتاجين والأشد حاجة، عبر الحسابات الرسمية، حيث أعلن تركي آل الشيخ عن إطلاق مؤسسته للعمل الخيري بنفسه في أواخر العام 2020، كما قام بتدشين حساب مؤسسة تركي آل الشيخ على تويتر، ومنذ انطلاق عمل المؤسسة في مجال العمل الخيري نالت رضا واستحسان الكثيرين، وفي غضون ساعات فليلة من انطلاق مؤسسة ترك أل الشيخ الخيرية، انهالت التعليقات على حساب المؤسسة الرسمي على توتير، وكانت جميع التعليقات تبارك الفكرة وتهنئه على دخوله مجال العمل الخيري، وفي خلال ساعات أيضا من توثيق حساب المؤسسة على تويتر حققت متابعات تجاوزت 20 ألف متابع بعد عدة ساعات فقط.

talalshikhfdn طرق تواصل مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية لتقديم طلب مساعدة مالية

وتجدر الإشارة إلى أن أبو ناصر “تركي آل الشيخ” دخل مجال العمل الخيري والإنساني طامعا في تحقيق أمال وأحلام الفئات الأشد حاجة من المجتمع السعودي، طالباً الأجر من الله على قضاء حوائج المحتاجين من الفقراء ومحدودي الدخل والمطلقات والأرامل اللاتي تعلن أيتام، ساعيا إلى البذل والعطاء لمجتمعه لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بطريقة مثالية، وليعطي مثلاً يحتذى به ليس في المملكة فقط بل في جميع ربوع المعمورة.

مؤسسة تركي آل الشيخ الخيرية للمساعدات المالية والعينية والإنسانية