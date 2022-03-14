مسار واعد للابتعاث شروط التقديم على برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي للماجستير استراتيجية الرواد

مسار واعد والتقديم على برنامج الابتعاث الداخلي أو الخارجي سفير التقديم ومسار واعد لاستراتيجية الابتعاث من الموضوعات ذات الأهمية لقطاع الطلاب المجتهدين، وكذلك شروط الابتعاث الخارجي للماجستير 1433 استراتيجية الرواد وموعد التقديم والتسجيل على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي السعودية، بعدما تم الإعلان عن فتح باب التقديم لمسار التميز الابتعاث الداخلي والخارجي ksp.moe.gov.sa 2022 مسار واعد بالجامعات المحلية السعودية وكذلك الجامعات الدولية والعالمية، ويعتبر الابتعاث سواء كان داخلي أو خارجي من مسارات التعليم الجامعي الهامة لطلاب المملكة.

ابتعاث خادم الحرمين الشريفين مسار واعد شروط التقديم على برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي

هذا ويعتبر برنامج ابتعاث خادم الحرمين الشريفين من البرنامج الساعية والهادفة لرفع مستوى الطلاب علمياً، وتدعم المملكة هذا البرنامج الذي يحقق التنمية المتكاملة التي تحقق رؤية المملكة المستقبلة 2030، حيث يهدف برنامج الابتعاث إلى التواصل مع أعرق الجامعات ذات السمعة العالمية، يتم ابتعاث الطلاب والطالبات للحصول درجات علمية سواء كانت بكالوريوس أ ماجستير أو دكتوراه، والتي تحقق صقل القدرات المهارات المعرفية بالعديد من المجالات العلمية التخصصات التي تحتاج إليه المملكة، خاصة مع التطور الهائل في العديد من المجالات الاقتصادية التي نستهدفها المملكة كمجال السياحة والفندقة وإدارة الأعمال، وعلـوم البيئـة.

مسار الرواد استراتيجية الابتعاث للماجستير شروط التقديم على الابتعاث الداخلي

وتجدر الإشارة إلى أن التقديم على برنامج الابتعاث الداخلي لخادم الحرمين وولي العهد يلقى رواجا كبيراً لدى قطاعات مختلفة من الطلاب والطالبات، وذلك من خلال تقديم فرصة المنح الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي، ويتم التقديم والتسجيل لبرنامج الابتعاث للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والدبلومات الصحية وكذلك للحاصين على الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير، وبرنامج الابتعاث يشمل تخصصات أكاديمية مختلفة وعديدة، وتشترك العديد من الجامعات السعودية في برنامج الابتعاث الداخلي، وقد وضعت وزارة التعليم العالي شروط ومعايير وضوابط لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج.

ما هو مسار التميز للابتعاث الخارجي لخادم الحرمين

أما عن برنامج الابتعاث الخارجي فهو عبارة عن برنامج يرعاه خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، ويتم التقديم على البرنامج للدراسة في أهم الجامعات الدولية التي تحظى بتصنيف وجودة تعليمية مرموقة، والتقديم مفتوح طوال العام، ذات التصنيف والجودة التعليمية المرتفعة، وذلك على مدار العام، حيث يتم التقديم على برنامج الابتعاث الخارجي إلكترونياً.

برنامج مسار التميز الرواد واعد للابتعاث الخارجي مميزاته وأهدافه

يتميز برنامج الابتعاث الخارجي بكون برنامج حكومي سعودي هدفة صقل الوعي العلمي والثقافي للطلبة السعوديين.

يمكن من خلال البرنامج الحصول على شهادة أكاديمية من العديد من الجامعات العالمية ذات المصداقية والمعترف بها عالمياً.

تقدم تلك الجامعات الدراسة في بيئة تعليمية متكاملة وذات خدمات متميزة.

تعدد التخصصات المتاحة التي تلبي متطلبات سوق العمل سواء محليا أوخارجياً.

بعد إنهاء الدراسة يمكن للخريجين الحصول على أفضل فرص العمل كثيرة في العديد من القطاعات التنموية.

لا يشترط التقديم والتسجيل غي برنامج مسار للابتعاث الخارجي سن مُعين.

لا يقتصر البرنامج على الطلاب والطالبات فقط، حيث يمكن لأصحاب الوظائف التقديم والتسجيل للالتحاق بالبرنامج.

رابط التعرف على الجامعات والتخصصات بمسار التميز للابتعاث.

نسبة إشغال المقاعد للجهات التعليمية والتخصصات

الجامعات المتاحة للتقديم والتسجيل على مسار التميز للابتعاث الخارجي

شروط التقديم على رابط مسار التميز للابتعاث​​ الخارجي