طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج مجانا ١٤٤٣ والشروط المطلوبة

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج مجانا ١٤٤٣ والتي تعد من أهم الخدمات التي يقدمها الراجحي للمسلمين والمسلمات في المملكة العربية السعودية، حيث من المعروف أن حملة الراجحي من الحملات المعروفة والمشهورة في المملكة التي يرغب الكثير من أبناء المملكة بالتقديم فيها نظرا إلي ظروفهم الخاصة والغير المقدرة علي تكاليف الحج ومن هذا المقال نتعرف علي طريقة التسجيل والأوراق والمستندات المطلوبة في التقديم.

طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج مجانا ١٤٤٣

يتم الدخول في بحث جوجل علي الموقع الرسمي الخاص ب حملة الراجحي للحج 2002 والعمرة.

والعمرة. النقر علي تسجيل الدخول بالموقع.

يتم أدخال جميع البيانات المطلوبة وتسكين كل بيان في الخانة المختصة به علي سبيل المثال الاسم رقم الجوال رقم الهوية.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات والتأكد من صحتها يتم النقر علي تسجيل الدخول.

عليك باختيار المنطقة التي تقيم فيها مع أدخال باقي البيانات بدقة.

الضغط علي إرسال عند الانتهاء.

بعدها يتم مراجعة الطلب المقدم وعند استيفائه بجميع الشروط يتم قبول الطلب وفي ذلك الحالة يتم إرسال رسالة علي رقم الهاتف الخاص للمتقدم.

رابط التقديم في حملة الراجحي للحج

يتم التقديم والتسجيل من خلال تلك الرابط الخاص http://alrajhihaj.com/ لحملة الراجحي للحج والعمرة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في حملة الراجحي للحج

شهادة صحية بجميع التطعيمات الخاصة بالمتقدم.

ما يثبت أقامتك بالمملكة العربية السعودية.

تقديم تقرير طبي بنوع فصيلة الدم الخاصة بالمتقدم.

جواز السفر الخاص.

عدد اثنين صور شخصية ٤×٦.

وجود عقد الخدمة من الشركات المعتمدة لوزارة الحج.

شروط التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني للجميع

المتقدم يكون ذو حسن السير والسلوك.

الإقامة يشترط أن تكون فعال وسارية.

يجب أن يكون المتقدم سليم الجسد.

لا يوجد أحكام جنائية عليه.

راتب المتقدم لا يتجاوز ثلاث الأف ريال سعودي في الشهر.

لا يكونوا سبق له الحج من قبل.

شروط الحج من حملة الراجحي

يلزم الحجز إلكتروني بسبب فيروس كورونا.

يجب المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يتم تقديم المستندات والأوراق اللازمة التي تثبت صلة القرابة في حالة المحرم بخصوص المرأة.

لا يقل المتقدم عمرة عن ١٨ عام.

كتابة رقم الموبايل.

يشترط أن المتقدم غير قادر علي تكليفه الحج.

ماهو موعد التقديم في حملة الراجحي للحج

يتوفر التقديم في حملة الراجحي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة يتم ذلك في شهر شعبان من كل عام هجري كما يتم الاستفسار بخصوص الحملة و ما يلزم عن طريق رقم الهاتف ٩٢٠٠٣٣٠٥٤ هذا الرقم موحد.

وصلنا لختام شرح طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج مجانا ١٤٤٣ والشروط المطلوبة.