نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد يبحث الكثير من السعوديين والسعوديات عن طريقة التواصل مع المؤسسة لطلب المساعدات المالية، فهناك عدة طرق لتواصل معهم منها أرقام التواصل وإرسال الطلب على عنوان المؤسسة وعن طريق البريد الإلكتروني، ولذلك سنوضح لكم من خلال مقالنا اليوم طرق التواصل والصيغة الصحيحة لطلب المساعدة المالية، بالإضافة لشروط صرف المساعدات لمستحقيها.

التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد

أوضح الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي twitter والخاص بالأمير عبد العزيز بن فهد أن ارقم الوحيد الذي يمكن التواصل من خلاله هو رقم مكتب عبد العزيز بن فهد الخيري في محافظة تبوك “920015152” فيمكن التواصل من خلاله وتوضيح المساعدة المرغوب فيها وذلك يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً ماعدا يومي الجمعة والسبت، والجدير بالذكر أيضاً أنه يمكن تواصل جميع المواطنين في جميع محافظات المملكة على رقم “966583264852”

البريد الإلكتروني لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

أوضحت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد البريد الإلكتروني الذي يمكن التواصل من خلاله مع المواطنين لطلب المساعدة المرغوب فيها، وذلك على [email protected]، مشيراً إلى أنه يتم استقال مراسلات المواطنين السعوديين على مدار اليوم، فالمؤسسة توفر مساعدات مالية لسداد ديون المحتاجين والفقراء وتوفير العلاج للمرضى وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

الصيغة الصحيحة لطلب مساعدة مالية من عبد العزيز بن فهد

سنوضح لكم الآن الصيغة الصحيحة التي يمكن اتباعها لطلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد وهي:

البدا بالتسمية، وتقديم التحية والتقدير للأمير عبد العزيز بن فهد. شرح سبب طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، تقديم المستندات التي تثبت احتياج المواطن للمساعدة المالية. ختام الطلب بتقديم التحية للأمير عبد العزيز بن فهد والتمني بالموافقة على الطلب. ختام الطلب بالاسم والعنوان ورقم جوال صاحب الطلب.

الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للسعوديين

توفر المؤسسة الخيرية مساعدات مختلفة للمواطنين السعوديين وتتمثل تلك المساعدات في: