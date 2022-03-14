100 ألف ريال موافقة فورية بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبدون تحويل راتبك

100 ألف ريال سعودي هو المبلغ التمويلي المسموح بيه لدى شركة الأمثل للتمويل بالمملكة ولكن يعطى مبلغ 50 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي ولكن عند طلب أكثر من ذلك يمكن الحصول عليه حتى الحد المتاح بالشركة مع توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي كما يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى أربعة وعشرون شهر كما يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها ومتاح التمويل عبر الإنترنت ويرغب العديد التقديم عليه للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل غارم أو بدون ضمانات وبدون تحويل راتبك الشهري بالتقسيط الميسر الشهري لمدة سنتين على الأكثر بموافقة فورية لتوفير السيولة النقدية لجميع العملاء تحت ضوابط وشروط محددة لدى شركة الأمثل للتمويل داخل أراضي السعودية.

كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة الأمثل

يطلب تمويل شركة الأمثل في السعودية بعض الضوابط والشروط اللازمة للموافقة الفورية على توفير السيولة النقدية سواء كان العميل المتقدم يرغب في طلب التمويل التأجيري أو التوريق كما يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري تحت ضوابط وشروط معلنة لدى شركة الأمثل للتمويل كالتالي بالتفصيل:

يشترط التمويل لدى شركة الأمثل بأنه يحتاج أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي أو الشركات الكبرى داخل أراضي المملكة.

كذلك يمنح التمويل بهامش ربح ثابت خلال فترة التمويل الشخصي للأفراد.

يحتاج التمويل دفع رسوم بمبلغ 1% على مبلغ التمويل الذي تم الحصول عليه من شركة الأمثل للتمويل بالمملكة.

يجب أن يكون المتقدم عمره يبدأ من 21 سنه على الأقل عند التقديم على تمويل شركة الأمثل في السعودية.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة الأمثل للتمويل