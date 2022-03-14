نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار واعد للابتعاث | الشروط وطريقة التقديم إلكترونيا “سفير” moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بنظام الابتعاث الجديد، وخاصة عن مسار واعد للابتعاث، حيث سنتعرف معكم في هذا المقال كل جديد عن استراتيجية الابتعاث الجديدة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، كما وسنتعرف معكم في هذا المقال عن مميزات الابتعاث وشروط الابتعاث الجديد، وطريقة التقديم للراغبين بكل سهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

استراتيجية الابتعاث

قام ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بإطلاق برنامج استراتيجية الابتعاث الجديد في الأيام القليلة الماضية، والتي زاد البحث عليها من قبل المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية للتعرف عليها وعلى الشروط المطلوبة وطريقة التقديم.

وزير الصناعة والثروة المعدنية:

تركز #استراتيجية_الابتعاث على التدريب التقني والمهني.#رؤية_السعودية_2030⁩

⁧#قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/e9vmMXdNyt — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) وزير الصناعة والثروة المعدنية:

تركز #استراتيجية_الابتعاث على التدريب التقني والمهني.#رؤية_السعودية_2030⁩

⁧#قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/e9vmMXdNyt — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) March 13, 2022

حيث يهدف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الجديد إلى تطوير رأس المال وهذا عن طريق إرسال الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية المتميزين من المملكة إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية بالخارج، وكذلك إرسال الراغبين في استكمال دراساتهم من خريجي الجامعات (ماجستير – دكتوراه) في الخارج أيضا.

برنامج الابتعاث الخارجي

ويمكن للراغب في الابتعاث التقديم على أحد 4 برامج، وهي:

واعد.

البحث والتطوير.

إمداد.

الرواد.

وسنركز معكم في هذا المقال عن مسار واعد للابتعاث فتابعوا معنا.

مسار واعد للابتعاث

ويستهدف مسار واعد بشكل أساسي 3 درجات علمية وهي:

تدريب.

بكالرويس.

الماجستير.

وهذا في قائمة التخصصات التالية:

العمليات التشغيلية.

السلوك المؤسسي.

التسوق.

إدارة الأعمال.

الإدارة العامة.

الاقتصاد الرقمي.

الرياضة.

شروط الابتعاث الجديد

وقد تم الإعلان في الموقع الرسمي عن الشروط المطلوبة في برنامج واعد وهي كالآتي:

أن يتم قبول الطالب في أحد المؤسسات التعليمية المعتمدة في البرنامج، وهذا في أحد التخصصات المذكورة.

الحصول على خطاب قبول غير مشروط من تلك الجامعة، ولكن اذا كانت الدراسة بغير اللغة الإنجليزية والقبول مشروط بتعلم اللغة التي سيدرس بها الطالب أولا فيتاح الابتعاث في تلك الحالة.

ثم ويجب أن تنطبق الشروط العامة للابتعاث على المتقدم، (سعودي، امتلاك المؤهل المطلوب، إلخ).

رابط التقديم على برنامج الابتعاث