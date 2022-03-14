” الضمان الاجتماعي المطور ” موعد صرف المعاش وشروط التسجيل 1443ه‍

الضمان الاجتماعي المطور أحد أنظمة الدعم المادي بالمملكة العربية السعودية وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتدشين هذا الضمان الجديد بهدف تحقيق الاستقرار المادي للأسر الأكثر إحتياجًا، وتحويلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج من خلال توفير خدمات التدريب والتأهيل للحصول على وظيفة مناسبة، وقد قررت الوزارة استمرار عمل منصة الضمان الاجتماعي القديم والضمان الاجتماعي المطور بالتوازي حتى شهر مايو القادم 2022م، على أن يتم خلال هذه الفترة دراسة بيانات جميع المتقدمين و معرفة مدى الإستحقاق من عدمه وفقًا لشروط الضمان الجديد، وقد تم البدء في استقبال طلبات المعاش الجديد في شهر نوفمبر 2021م.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية 1443ه‍

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف معاش الضمان الجديد يكون في الشهر التالي لتاريخ قبول طلب المتقدم، كما أنها قد أوضحت سعيها الدائم نحو توحيد موعد صرف المعاش، وقد أوضحت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردًا على تساؤل أحد المستفيدين ان سبب تأخر موعد صرف معاش الضمان هو التحقق من الأهلية للمستفيدين بشكل شهري.

الشروط المطلوبة و اللازم توافرها للحصول على معاش الضمان 1443ه‍

أن يكون المتقدم حاملاً الجنسية السعودية ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الغير سعودية والمتزوجة من سعودي، أبناء الأرملة السعودية والمتزوجة من غير سعودي، و كذلك أبناء الأرملة السعودية والمتزوجة من غير سعودي، المطلقة و الأرملة الغير سعودية ولها أبناء سعوديين، ذوي الإعاقات والأرامل ذوات الأيتام ولديهم بطاقات تنقل.

عدم تواجد المستفيد بأي دار من دور الايواء الحكومية.

الالتزام بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالصحة وتعليم الأبناء التي أعلنت عنها الوزارة.

عدم امتلاك المستفيد لأي أصول عالية القيمة.

القادرين من أفراد الأسرة عليهم الالتزام بجميع برامج التدريب والتأهيل.

أن لايزيد دخل الأسرة أو الفرد عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة، و 1100 ريال لعائل الأسرة.

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع اول معاش الضمان الاجتماعي المطور في شهر يناير 2022، وذلك بعد أن تم تقديم الطلبات ودراسة أهلية المستفيدين في شهر ديسمبر 2021.