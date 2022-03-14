مدة تجديد الجواز السعودي 1443 كم رسوم تجديد الجواز السعودي 10 سنوات

إن مدة تجديد الجواز السعودي تساءل مهم بالنسبة إلى المواطنين الراغبين في تجديد الجواز الخاص بهم، وهذا حيث يمنحهم جواز السفر سهولة التنقل من وإلى السعودية لأنه عبارة عن هوية وطنية رسمية تمنح المواطن الإذن بالدخول أو الخروج من الدولة، ومن أجل امتلاك جواز سفر سعودي أو أي جواز آخر يجب انطباق بعض الشروط والمعايير المتعلقة به على المتقدم، ولأن جواز السفر السعودي يسمح بالدخول إلى 69 دولة بالعالم من دون تلقي تأشيرة فور الوصول أو مسبقة يبحث الجميع عن شروط الحصول عليه وكذلك طريقة التجديد.

مدة تجديد الجواز السعودي

تجديد جواز السفر السعودي يستغرق من 2: 3 أيام من التاريخ الذي تم التقدم به والذي يتم من خلال موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية، وتتيح المنصة أيضاً طريقة من أجل التحقق من قبول أو رفض طلب التجديد مع توضيح الأسباب، والجدير بالذكر أن عند قبول الطلب يجب الذهاب إلى المديرية العامة للجوازات لاستلام الجواز.

طريقة تجديد جواز السفر السعودي

يمكن للمواطن السعودي أن يقوم بتجديد الجواز الخاص به من خلال أبشر الإلكترونية عبر اتباع التالي:

الذهاب إلى منصة أبشر.

النقر على الأفراد.

اتباع الإرشادات والتعليمات من أجل استكمال الدخول.

إتمام التحقق من خلال رقم الجوال.

التوجه إلى خدماتي.

النقر على الخدمات.

اختيار الجوازات.

تحديد تجديد جواز السفر.

الضغط على بدء الخدمة.

اختيار الفرد المرغوب تجديد الجواز له.

تأكيد البيانات الشخصية.

اختيار مدة التجديد.

وضع المدينة والفرع المرغوبة الاستلام منه.

تحديد المواقع على الشروط.

الضغط على تجديد الجواز عند الانتهاء.

تجديد جواز السفر عبر موقع وزارة الداخلية

وفر أيضاً موقع وزارة الداخلية الرسمي طريقة من أجل تجديد جواز السفر السعودي، وتتم تلك الطريقة عبر التالي:

الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

تسجيل دخول اسم المستخدم وكلمة السر.

التوجه إلى الخدمات الأساسية.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

اختيار الجوازات.

تحديد تجديد جواز السفر.

قراءة التعليمات الضغط على التالي.

الضغط على المستفيد المرغوب تجديد جواز السفر له.

النقر على تجديد الجواز.

تسجيل اسم المدينة واختيار المكان المرغوب الاستلام منه.

النقر على الموافقة على الشروط.

اختيار تجديد الجواز.

الموافقة على كل الشروط الموضوعة من قبل الوزارة.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي

لقد تم تحديد قيمة تجديد جواز السفر السعودي عبر وزارة الداخلية كالتالي: