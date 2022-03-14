كيفية التسجيل في نظام نور للطلاب في الصف الأول الابتدائي

عدد كبير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية يبحثون عن كيفية التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ – 1444هـ بالإضافة إلى كيفية معرفة نتائج الطلاب لهذا العام الدراسي 1442هـ -1443هـ وبالفعل أعلنت وزارة التعليم السعودية عن نتائج الطلاب لهذا العام وذلك عن طريق إدخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية والاستعلام أيضا عن النتائج الفضلية والشهرية، ومن جانب أخر متاح لأولياء الأمور التسجيل لأولادهم في الصف الأول الابتدائي ومتابعة أدائهم خلال العام الدراسي وفي السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في نظام نور.

التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي

وفرت وزارة التعليم السعودية التسجيل في نظام نور الالكتروني لتسجيل تقديم الأولاد في رياض الأطفال وأيضا التسجيل للتقديم في الصف الأول الابتدائي، الجدير بالذكر أن نتائج الطلاب قد ظهرت والعملية التعليمية قد أكملت الباقي منها عن طريق تقديم المواد التعليمية أون لاين وبالفعل الطلاب نجحوا وانتقلوا إلى الصفوف الأخري في ظل انتشار فيروس كورونا وبعد تعليق الدراسة بالمدارس، ومنذ ذلك الوقت تم توفير منصات تعليمية، ومن موقعنا هذا نقدم لكم كيفية التسجيل في نظام نور بالنسبة للطلاب الجدد، بخطوات محددة وسهلة:

الدخول إلى موقع نظام نور الرسمي.

عليك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رقم التحقق.

عليك اختيار تسجيل طالب جديد وعليك بملأ الاستمارة التي سوف تظهر أمامك ببيانات الطالب الذي سوف تسجل له.

عليك اختيار الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

سوف يوضع اسم المسجل في قوائم الانتظار وعليك تنتظر النتيجة.

هناك احتمال أن تكتفي المدرسة بالعدد المقدم لها.

يمكنك اختيار مدرسة أخري كأنها رغبة ثانية حسب رغبة ولي الأمر أو في حالة اكتمال العدد في قوائم الانتظار.

الجدير بالذكر بأن التقديمات للأطفال للصف الأول الابتدائي سوف تكون بدايتها يوم 7 شوال 1443هـ، وهناك توقعات بأن فيروس كورونا سوف يتم القضاء عليه والرجوع إلي الحياة تدريجيا، حيث أن نظام نور السعودي هو نظام يجمع كل مراحل التعليم السعودي ويكون به تواصل بين أولياء الأمور والمدارس والطلاب بعضهم ببعض عن بعد أون لاين دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة.