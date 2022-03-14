تحديث المستشار العقاري advisor.redf.gov.sa الذي أعلن عنه صندوق التنمية العقارية في سكني لوزارة الإسكان، ويكون لتلك الخدمة الاستخدام الهام لإرشاد المستخدمين على كافة الحلول السكنية وكيفية الاستفادة من أفضل الحلول، ويتم تنزيل التطبيق الخاص بالمستشار على الهاتف النقال ولذلك يكون من الهام تحديث الخدمة بين الحين والآخر.

تحديث المستشار العقاري advisor.redf.gov.sa خدمات تطبيق سكني sakani.sa برقم الهوية

يقوم آلاف السعوديين بالتقديم للاستفادة من خدمات وزارة الإسكان بالمملكة حيث تكون خطة المملكة منذ إطلاق الوزارة هي تمكين المواطن السعودي من الحصول على السكن الخاص والمناسب له، وأيضا أراضي سكنية، في أماكن وأسعار ومساحات مناسبة لكافة طبقات الشعب، ويتم توفير الخدمات التمويلية للمقبولين في الحصول على دعم سكني، ويكون من المصارف السعودية أو من خلال الشركات التمويلية الخاصة.

دعم سكني لوزارة الإسكان السعودية

يكون من حق مواطني المملكة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم السكني التقديم للحصول على هذا الدعم، حيث يتم تيسير الحصول على السكن المناسب للأسر السعودية، وذلك من خلال توفير أراضي سكنية مناسبة أو شقق في مروعات سكنية بالمملكة بما يكون مناسبا لفئات من الشعب والذين لديهم الدخل المناسب لسداد أقساط القروض السكنية التي تخص التمويل العقاري.

خدمة المستشار العقاري

من الخدمات المتميزة لصندوق التنمية العقارية بالوزارة حيث يتم تقديم العديد من الخدمات التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطن ومنها:

مساعدة العملاء الباحثين عن المنازل لحصول على العقارات المناسبة لهم.

تسهيل عمليات البيع والشراء بالطريقة الأفضل للبائع والمشتري بتقديم معلومات متعددة لعملاء متعددين.

يقوم بتقديم النصائح للمشتري للحصول على افضل سعر.

يتم تقديم خدمة القرض المدعوم للمواطن وكيفية السداد الأفضل.

كيفية تحديث بيانات المستشار العقاري