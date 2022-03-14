موعد نزول الدفعة الثالثة الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة التسجيل sbis.hrsd

موعد نزول الدفعة الثالثة الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل من المواضيع الهامة التي حازت على معدلات بحث مرتفع خلال هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن الكثير من المواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي تم صرف دفعتين لهم في حساباتهم الخاصة والآن ينتظرون إيداع الدفعة الثالثة، كما يتطلع المتقدمين الجدد للاستفادة من الضمان معرفة أحقيتهم وهل سيتم إيداع الضمان لهم أم لا، لذلك نقدم لكم التفاصيل المتعلقة بموعد نزول الدفعة الثالثة وطريقة التسجيل للحصول عليها في السطور التالية عبر موقعنا.

موعد نزول الدفعة الثالثة من الضمان الاجتماعي المطور 2022

من المقرر وفقا لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور إيداع مبالغ الاستحقاق شهريا في حساب المستفيدين بالتزامن مع بداية الشهر الهجري، لذلك بدأ التدفق على الموقع الإلكتروني للتوصل إلى وجود أي تعديلات في موعد نزول الدفعة الثالثة، ولاسيما أنه تم صرف دفعتين متتاليتين من الضمان الاجتماعي خلال المرحلة الماضية، لذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نزول الدفعة الثالثة ستكون خلال الأيام المقبلة عقب البحث في طلبات الحصول على الضمان إيداع الدفعة الثالثة للجميع في آن واحد على حساباتهم البنكية وفقا للمبلغ المقرر من الضمان بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022

للاستفادة من الضمان الاجتماعي لابد من المسارعة في التسجيل الإلكتروني للاستفادة وذلك بتتبع الخطوات التالية

قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختر الايقونة الخاصة بالتسجيل في الضمان الإجتماعي

ادخل بيانات المطلوبة وتتبع الخطوات بالتسلسل الموضح.

ارفق طلب التسجيل بالمستندات والوثائق التي تؤكد تطابق شروط الضمان الاجتماعي عليك.

ثم راجع بياناتك وانقر أيقونة تسجيل.

بذلك تكون استكملت كافة الإجراءات الأزمة وما عليك إلا الانتظار حتى يتم إيداع مبلغ الضمان ابتداء من مايو المقبل في حسابك، ويمكنك الاستعلام عن احقيتك أو دمجك ضمن المستفيدين من الضمان من خلال الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية وتتبع الخطوات اللازمة بذلك تتاح لك النتيجة الراغب الحصول عليها ام الرفض أو الموعد المحدد لايداع الضمان بحسابك، لذاك لابد من امتلاكك حساب بنكي ساري.