نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب ظهور عبارة غير فعال في تصاريح العمرة.. وطريقة حجز اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبب ظهور عبارة غير فعال في تصاريح العمرة تساؤل يتردد كثير من قبل المتقدمين على حجز اعتمرنا وتوكلنا لأداء مناسك العمرة ودخول الأماكن المقدسة. راغبين معرفة طريقة أخذ تصريح العمرة بشكل صحيح. وما هو سبب ظهور عبارة غير فعال في تصاريح العمرة وسط حالة من القلق أن يكون ذلك يعنى إلغاء التصريح. وهو ما توضحه وزارة الحج والعمرة السعودية معلنة شروط تصريح العمرة الجديدة لتجنب مخاطر فيروس كورونا.

سبب ظهور عبارة غير فعال في تصاريح العمرة

أكد مسئولو وزارة الحج والعمرة السعودية أن سبب ظهور عبارة غير فعال في تصاريح العمرة تعني أن الحجز سوف يتم تفعليه قبل بدء الفترة المحجوزة بحوالي 6 ساعات من أجل ضمان انسيابية تدفق المعتمرين إلى المسجد الحرام بالإضافة إلى توضيح الوزارة شروط تصريح العمرة. وأيضًا نظام العمرة الجديد وسبب ظهور عبارة غير فعال من خلال الآتي:

“نطمئنك ونؤكد لك بأن حجزك ستفعل تصاريح العمرة قبل بدء الفترة المحجوزة بحوالي 6 ساعات لضمان انسيابية تدفق المعتمرين للمسجد الحرام وسرعة قراءة التصاريح عند نقاط الفرز”

إضافة إلى سرعة قراءة التصاريح عند نقاط الفرز، هذا وقامت وزارة الحج والعمرة بتوضيح معنى عبارة غير فعال على تصاريح العمرة المؤكدة حيث بيّنت أسباب ظهور هذه الرسالة من خلال حسابها على منصة تويتر وصرّحت بما يلي:

شروط تصريح العمرة

وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية شروط تصريح العمرة لأداء مناسك العمرة في الحرم المكي بالإجراءات الاحترازية من خلال الآتي:

تكون الحالة على تطبيق توكلنا (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي).

ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

الالتزام بآداب الزيارة الشرعية.

المحافظة على أدوات الزائر وعدم إهمالها أو تركها بالمسجد الحرام.

يحظر دخول الأطفال إلى المسجد الحرام.

الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

تسجيل القادمين من خارج المملكة في منصة “قدوم” وقت الوصول لحجز التصاريح بواسطة تطبيق اعتمرنا.

في حالة التأخير يتم إلغاء التصريح بشكل نهائي.

طريقة أخذ تصريح العمرة على اعتمرنا

يمكن حجز طريقة أخذ تصريح العمرة من خلال حجز اعتمرنا عن طريق الخطوات التالية: